Харрисон Форд чуть не попал в авиакатастрофу при посадке в аэропорту

Актер сам был за штурвалом самолета

Харрисон Форд чуть не попал в авиакатастрофу в аэропорту Хоторна в Калифорнии. Он сам пилотировал свой одномоторный самолет и не услышал сообщение авиадиспетчера. Об этом пишет TMZ.

Актер как раз приземлился на взлетно-посадочную полосу, в соседней к взлету готовился другой пилот. Авиадиспетчер попросил Форда оставаться на его полосе, однако тот продолжил движение и чуть не столкнулся с другим самолетом.

Харрисон Форд за штурвалом самолета

Переговоры 77-летнего актера и авиадиспетчера были записаны. Слышно, как с башни просят "оставаться в полосе", но актер не тормозит и пересекает траекторию движения другого самолета. Далее авиадиспетчер сердито отчитывает актера, а тот извиняется, говоря, что услышал прямо противоположные инструкции.

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Впрочем, позже в аэропорту заявили, что риск столкновения был минимален и санкций за невыполнение указаний авиадиспетчера скорей всего не последует.

Харрисон Форд совершал тренировочный полет, необходимый для его обновления его лицензии пилота. Он на протяжении многих лет он выполнял гуманитарные миссии в Гаити, работал с организацией "Врачи без границ" и помогал спасать двух заблудившихся туристов в Вайоминге в 2000 году. Также он спас травмированную альпинистку, которая провела в горах трое суток, прежде чем ее нашел звезда фильмов про Индиану Джонса.

Все фото: TMZ

Впрочем, на счету актера есть одна авиаавария в 2015 году. У его самолета отказал двигатель, но Форд сумел посадить машину на поле для гольфа и избежать травм.

Как ранее писал Фокус:

После 39-летнего сотрудничества, Стивен Спилберг покидает кресло режиссера следующего фильма франшизы об Индиане Джонсе. Пятый фильм о профессоре и искателе сокровищ скорей всего будет снимать Джеймс Мэнголд. Пока сделка еще не заключена, но режиссер фильмов "Форд против Феррари", "Поезд на Юму" и "Кейт и Лео" ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к команде, работающей над фильмом "Индиана Джонс".