"Оставайтесь сильными!" В Нидерландах на полях тюльпанов появились послания туристам

Работники ферм стараются поднять настроение

Нидерландские цветочные фермеры решили приободрить туристов, которые в этом году не смогут посетить их страну, на разноцветных тюльпановых полях появились различные послания. Об этом сообщает Dutchdaffodils.

Специально для расстроенных туристов были оставлены обращения "Увидимся в следующем году" и "Оставайтесь сильными". Фермеры, таким образом, стараются поднять настроение всем, тем, кто находится на режиме самоизоляции.

Напомним, что ранее появлялась информация, что нидерландские фермеры намерены в этом году срезать головки тюльпанов раньше, чем обычно. Такое решение было принято для того, чтобы отвадить людей, которые массово фотографируются в цветах и подвергают себя опасности заражения коронавирусом.

"Мы собираемся лишить плантации определенных типов цветов. В результате цвета на тюльпановых полях исчезнут, и это сделает их менее привлекательными для людей", – пояснял фермер Саймон Пеннингс, который занимается выращиванием луковиц тюльпанов.

Как ранее сообщал Фокус:

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила первый трек за последние восемь лет. Вдохновение музыканты черпали в мрачной атмосфере пустых городов и пандемии коронавируса.