Селфи-панда: в Китае установят статую огромного медведя

Автор проекта вдохновлялся снимками настоящей панды

Голландский художник Флорентин Хофман, известный своими огромными инсталляциями вроде большой резиновой утки, путешествующей из города в город, и огромного бегемота в Лондоне, готовит новую скульптуру. На этот раз – гигантскую панду, об этом пишет Design Boom.

Вместе с компанией UAP, с которой Хофман сотрудничал ранее, они начали строительство инсталляции "Селфи-панда".

Огромное животное будет лежать на лужайке, забросив одну лапу за голову, а другой удерживая селфи-палку. Ночью экран смартфона будет светиться. Пока доступны только фото концепта и один снимок из ангара, где сооружают статую. Видно, что она из металла, а вот из чего сделают мех панды – пока не сообщают.

На этот проект Флорентина вдохновили снимки настоящей панды, позирующей на фотографиях туристов. Голландец Флорентин Хофман считает, что чем предметы больше, тем они лучше. Если вещь имеет нормальный размер – это прекрасно, но намного интереснее, если она будет огромной. Потому его творения размещаются под открытым небом, где радуют многочисленных зрителей.

Резиновая уточка в водах Луары во Франции

Огромная рыба в Китае

Гигантский трубкозуб на детской площадке в Арнхеме, Нидерлады

Сам художник на фоне огромного деревяного бегемота, который плавал по Темзе

Как ранее писал Фокус:

В словенском городе Моравце неизвестный поджег деревянную статую президента США Дональда Трампа, которая сгорела дотла. Статуя была установлена на родине первой леди США Меланьи Трамп еще в прошлом году и привлекала много туристов. Высота статуи была около восьми метров. Трамп был изображен со свирепым выражением лица и поднятым вверх кулаком, в синем костюме и красном галстуке.

В Киеве около метро "Почайна" установили 5-метровую статую английского бульдога. Отмечается, что группа скульпторов решили сделать сюрприз для жителей столицы. Скульптура английского бульдога, которого назвали "Друг", самая большая из коллекции скульпторов.