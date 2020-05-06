Ко дню матери модный дом Louis Vuitton представили бесплатные диджитал-открытки

Поздравление можно будет отправить по электронной почте

В преддверии дня матери модный дом Louis Vuitton запустили сервис по созданию диджитал-открыток. Об этом сообщается на официальном сайте модного бренда.

На официальном сайте бренда можно самостоятельно выбрать дизайн бумаги и написать нужный текст по своему усмотрению.

Украсить открытку можно виртуальным сундуком с монограммой, заполненным розами, флаконом духов Attrape-Rêves и винтажными почтовыми марками.

Отмечается, что данная услуга бесплатная. Открытку можно создать на официальном сайте Louis Vuitton и отправить по электронной почте.

Напомним, что ранее модный дом представил мурал на фасаде здания возле Нового моста в Париже, когда-то популярного туристического места. Таким образом, в Louis Vuitton хотят привнести оптимизм в эти трудные времена. До карантина из-за пандемии там планировали открыть отель и огромный магазин бренда.

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