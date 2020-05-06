Уэс Андерсон представил видеоролик с собственной раскадровкой "Отеля "Гранд Будапешт"
2020-05-06 17:08:38
Расширенную версию включат в Blu-Ray фильма
Американский режиссер Уэс Андерсон записал и озвучил видео с нарисованной собственноручно раскадровкой фильма "Отель "Гранд Будапешт". Пятиминутный ролик был опубликован на официальном YouTube канале организации The Criterion Collection.
В ролике показана начальная сцена киократины: олень на вершине горы, канатная дорога и подъезд к отелю. Затем кадр за кадром режиссер знакомит зрителя с действующими лицами — постояльцами, гостями и сотрудниками отеля. Андерсон даже озвучил беседу между безымянным писателем (Джуд Лоу) и владельцем "Гранд Будапешта" мистером Мустафой.
Также в коллекции Criterion, компании, которая занимается лицензированием классических и современных картин, доступна расширенная 25-минутная раскадровка фильма, которую включат в Blu-Ray фильма.
Напомним, что фильм Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт" получил четыре статуэтки "Оскар". За лучшие костюмы, лучшую работу художника-постановщика, а также за грим и прически.
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