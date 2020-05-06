Расширенную версию включат в Blu-Ray фильма

Американский режиссер Уэс Андерсон записал и озвучил видео с нарисованной собственноручно раскадровкой фильма "Отель "Гранд Будапешт". Пятиминутный ролик был опубликован на официальном YouTube канале организации The Criterion Collection.

В ролике показана начальная сцена киократины: олень на вершине горы, канатная дорога и подъезд к отелю. Затем кадр за кадром режиссер знакомит зрителя с действующими лицами — постояльцами, гостями и сотрудниками отеля. Андерсон даже озвучил беседу между безымянным писателем (Джуд Лоу) и владельцем "Гранд Будапешта" мистером Мустафой.

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Также в коллекции Criterion, компании, которая занимается лицензированием классических и современных картин, доступна расширенная 25-минутная раскадровка фильма, которую включат в Blu-Ray фильма.

Напомним, что фильм Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт" получил четыре статуэтки "Оскар". За лучшие костюмы, лучшую работу художника-постановщика, а также за грим и прически.

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