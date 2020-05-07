Ким Кардашьян отдыхала на пляже в полном одиночестве

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впервые за долгое время появилась в пляжном доме в Малибу после того, как жаловалась на разлад с мужем Канье Уэстом. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летнюю Ким Кардашьян сфотографировали, когда она спускалась на пляж в Малибу, расположенным рядом с домом, который снимает пара. Звезда была в полном одиночестве, предполагается, что ее супруг и дети остались на севере в Чикаго.

Ким Кардашьян отправилась на пляж в купальнике винного цвета, состоящего из двух частей. Стоимость такого купальника от Hunza G составляет 180 долларов. Звезда дополнила свой образ массивными солнцезащитными очками и серьгами из матового золота.

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Ранее Ким Кардашьян писала в Instagram, что тренируется до 7 часов по утрам со своим личным тренером Мелиссой Алькантарой, несмотря на правила самоизоляции из-за COVID-19.

Также СМИ сообщали, что во время карантина Канье Уэст был полностью поглощен своей работой, и присмотр за четырьмя детьми пары полностью лег на плечи Ким Кардашьян, которая была возмущена по этому поводу.

"Канье действительно действует на нервы Ким", – сказал источник Us Weekly, добавил, что пара "много спорила по время карантина".

По данным СМИ, Канье устроил перерыв для Ким и отправил всех четырех детей в Вайоминг. Еще в апреле Ким признавалась, что во время карантина воспитывать детей очень сложно.

"Быть дома с четырьмя детьми… Это действительно сложно и тяжело. Мое уважение учителям, они заслуживают намного большего. Тяжело совмещать все это, вам нужно отодвинуть себя нав торой план и просто сосредоточиться на детях", – сообщила Ким Кардашьян The View.

Стоит подчеркнуть, что Ким Кардашьян не появлялась на публике с 5 апреля, когда была во Франции на Paris Fashion Week.

Как ранее сообщал Фокус: