Тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть

"Нашей целью было здоровье", — говорит Пит Джерасимо

5 мая певица Адель отпраздновала 32-летие и, пожалуй, главным достижением певицы за последний год стало ее феноменальное похудение, - просто отрясающий результат, которого ей удалось достичь после беременности и родов. Певица настолько изменилась, что ее почти невозможно узнать.

Ажиотаж вокруг нового образа знаменитости вызывает споры и обсуждения, которые и сподвигли персонального тренера Адель опубликовать комментарий с объяснениями того, каким образом певице удалось так похудеть.

"Очень неприятно читать негативные комментарии и обвинения в ненависти к полным людям, потому что подобные вещи искажают историю похудения Адель. Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории. Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду", - написал Пит Джерасимо в своем Instagram.



Год назад стало известно, что Адель рассталась с супругом Саймоном Конекки, о чем личный тренер Адель также упоминул в своей публикации.

"В ее жизни произошли серьезные личные перемены. Вполне естественно, что с изменениями приходит новый взгляд на саму себя. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело", - рассказал Пит Джерасимо.

Он добавил, что работа певицы над собой была тяжелой, но теперь она готова к новым выступлениям, потому что в остальном совсем не изменилась.

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