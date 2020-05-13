Призраки и страшные звуки: работники Британского музея рассказали о встречах с потусторонним

Оказалось, что в старинном здании, где хранится более восьми миллионов экспонатов, частенько происходит что-то странное

Работники знаменитого Британского музея, в котором хранятся артефакты со всего мира, рассказали, что во время работы им нередко приходилось сталкиваться с чем-то странным и таинственным. Чаще всего это происходит по ночам, когда нет посетителей, но и иногда призраки напоминают о себе и днем. Об этом пишет The Sun.

Истории записал художник Ной Энджел, который является частным посетителем музея. Первые истории он услышал в пабе, а потом решил, что это может быть интересным предметом исследования. Он в течении четырех лет опросил 50 работников музея. По его мнению, существует около дюжины подобных историй, которые со временем обрастают слухами и фантазиями.

Так, охранники рассказали, что по ночам они видели светящиеся шары, парящие над лестницами, снятые камерами видеонаблюдения. Также внезапно распахиваются тяжелые двери, звучат странные звуки, или плач. Появление светящихся шаров в три часа ночи связывают с экспонированием некоторых предметов из концентрационного лагеря нацистов "Бухенвальд". Они были представлены в музее с 2015 года по 2016. После того, как их увезли, шары исчезли.

Один из охранников, Фил Хири, который проработал в музее более 29 лет, рассказал, что в зале, где хранятся 19 древнеегипетских мумий, резко падает температура. Именно там, среди прочих, хранятся останки жрицы храма Амон-Ра, которую называют "несчастливой". "Это было все равно, что зайти в морозильник. И мне очень захотелось немедленно убраться оттуда. Я убежден, что где бы ты не был похоронен, там ты и должен оставаться, так что все эти мумии не на своих местах", - рассказал мужчина.

Также отмечается резкое понижение температуры в галерее Саттон Ху, где экспонируются предметы англо-саксонской эпохи, найденные в одноименном городке в Саффолке. А когда перевозили части барельефов греческого Парфенона, так называемый "мрамор Элгина", то из ящиков слышался плач.

Также в музее часто без причины срабатывает пожарная сигнализация, двери, которые были заперты на ключ – распахиваются.

А один из посетителей музея признался, что, когда наклонился рассмотреть фигурку механического галеона 16-го века за стеклом, заметил отражение женщины небольшого роста.

Все фото: соцсети

Джим Питерс, менеджер коллекций в Британии, Европе и доисторическом отделе, сказал, что он "в определенной степени согласен", что внутри музея могут быть "беспокойные предметы".

Британский музей был основан в 1753 году и открыт шесть лет спустя в особняке Монтегю в лондонском районе Блумсбери. В настоящее время он закрыт из-за пандемии коронавируса.

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