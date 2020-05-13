Персонал заменили роботы. В Южной Корее заработали бесконтактные кинотеатры
2020-05-13 14:13:27
Владельцы кинотеатров в Южной Корее ввели бесконтактные технологии для обеспечения безопасности посетителей
В Южной Корее в условиях пандемии коронавируса внедряют бесконтактную систему в кинотеатрах. Сотрудников заменили на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильное приложение. Теперь посетители смогут купить билеты и лакомства, не контактируя с персоналом. Об этом пишет Vаriety.
Так, залах сети CJ-CGV на острове Ёыйдо все процессы полностью автоматизировали. А также разработали специальное мобильное приложение, позволяющее зрителям без необходимости контакта с людьми заказывать закуски и напитки.
Фото: CJ-CGV
В залах теперь отсутствует персонал. Зарезервировать билеты можно через мобильное приложение, забрать их в автоматизированной кассе, чтобы попасть в зал, достаточно просканировать их на входе.
Та же ситуация и с лотками с обязательными для кинотеатров лакомствами - попкорном и газированными напитками. Их можно оплатить через приложение и забрать из специальных ячеек. По мнению владельцев кинотеатров, таким образом они полностью оберегают посетителей от опасности заражения COVID-19.
"Предполагается, что спрос киноманов на бесконтактные услуги в кинотеатрах будет расти, - считает О-Дэсик, глава подразделения компании CJ CGV, которая занималась внедрением инноваций. - Мы будем отслеживать отзывы посетителей, а также рассмотрим вопрос о расширении бесконтактной системы в кинотеатрах".
Сейчас новая система также функционирует в 22 из 130 кинотеатров сети Lotte Cinema.
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