Роберт Паттисон показал, каким должен быть идеальный мужчина

Актер снялся в новом ролике Dior для обновленной версии аромата

Один из самых желанных мужчин планеты уже несколько лет является лицом дома Dior и, в частности, амбассадором парфюма Dior Homme. На днях на Youtube-канале дома Dior был опубликован кампейн новой версии этого популярного аромата. В новом видео для аромата авторства парфюмера Франсуа Демаши, Роберт Паттисон предстал в романтическом образе влюбленного мужчины.

Instagram Dior

Авторами видео для рекламной кампаании выступили видеографы Prodige Blaze. На фоне видео ряда звучит голос Леоарда Коэна "I'm your man".

Как ранее писал Фокус:

В Сети появились первые кадры со съемочной площадки грядущего фильма "Дюна" по одноименному роману Фрэнка Герберта. Премьера фильма должна состоятся 18 ноября 2020 года. Легендарный роман 1965 года является одиним из самых известных научно-фантастических романов XX века. Действие "Дюны" происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. "Дюна" рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис.