Роберт Паттисон показал, каким должен быть идеальный мужчина

2020-05-13 16:22:20

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Актер снялся в новом ролике Dior для обновленной версии аромата

Один из самых желанных мужчин планеты уже несколько лет является лицом дома Dior и, в частности, амбассадором парфюма Dior Homme. На днях на Youtube-канале дома Dior был опубликован кампейн новой версии этого популярного аромата.  В новом видео для аромата авторства парфюмера Франсуа Демаши, Роберт Паттисон предстал в романтическом образе влюбленного мужчины.

Dior Homme, Dior, Роберт Паттисон

Instagram Dior

Авторами видео для рекламной кампаании выступили видеографы Prodige Blaze. На фоне видео ряда звучит голос Леоарда Коэна "I'm your man".

Dior Homme, Dior, Роберт Паттисон

 

Как ранее писал Фокус:

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