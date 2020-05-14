Во Франции собрались очереди возле Louis Vuitton и ZARA после смягчения карантина

Французы сразу после смягчения коронавирусных ограничений отправились на шопинг

Вслед за Италией, Израилем, Австрией и Австралией определенные смягчения карантинных органичений произошли и во Франции. В первые несколько дней французы отправились в салоны красоты, магазинов Zara, Balenciaga, Dior, и Louis Vuitton (очереди, как видно на фото, огромные). Об этом пишет France24.

Некоторые французы не могли дождаться открытия парков, где поспешили собраться группами приятелей, вместе пить кофе, и есть круассаны. Также, парки наполнились спортсменами и бегунами и поклонниками пешей ходьбы.

Однако, несмотря на определенные послабления, режим чрезвычайного положения в стране продлится до 10 июля.

Также, очереди были замечены возле Макдональдсов и других фаст-фудов.

Как ранее писал Фокус:

48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его подруга, певица Граймс, родила мальчика вечером 4 мая. Об этом Маск сообщил в Twitter, отметив, что "мать и сын в порядке". Имя младенца, дословно "X Æ A-12 Маск".