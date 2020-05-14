Во Франции собрались очереди возле Louis Vuitton и ZARA после смягчения карантина

2020-05-14 11:50:17

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Французы сразу после смягчения коронавирусных ограничений отправились на шопинг

Вслед за Италией, Израилем, Австрией и Австралией определенные смягчения карантинных органичений произошли и во Франции. В первые несколько дней французы отправились в салоны красоты, магазинов Zara, Balenciaga, Dior, и Louis Vuitton (очереди, как видно на фото, огромные). Об этом пишет France24.

Франция, zara, карантин фото

Некоторые французы не могли дождаться открытия парков, где поспешили собраться группами приятелей, вместе пить кофе, и есть круассаны. Также, парки наполнились спортсменами и бегунами и поклонниками пешей ходьбы. 

Выход из карантина Франция фото

Однако, несмотря на определенные послабления, режим чрезвычайного положения в стране продлится до 10 июля.

Франция выход из карантина фото

Также, очереди были замечены возле Макдональдсов и других фаст-фудов.

Франция выход из карантина фото

Как ранее писал Фокус:

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