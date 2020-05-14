"Мастер наготы" Спенсер Туник организовал обнаженную фотосессию через видеочат

Добровольцы позировали художнику обнаженными, но в масках

Спенсер Туник, известный своими фотографиями обнаженных людей, презентовал новый проект под названием "Оставайтесь отдельно вместе" (Stay Apart Together). Для этого он использовал видеочат. Об этом пишет Daily Mail.

Спенсер был у себя дома в Нью-Йорке в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, также, как и добровольцы со всего мира, которые позировали в видеочате у себя дома совершенно обнаженными, но в медицинских масках.

Они синхронно принимали разнообразные позы по команде фотографа.

"Когда это группа людей, действующая синхронно, в этом есть однообразие, лишающее их сексуальности, но оставляющее чувственность, - отметил Спенсер. Фотограф считает, что его новый проект является важным напоминанием того, что все мы остаемся людьми даже в условиях глобального кризиса.

"Я думаю, что единение тел в этот нелегкий час подтверждает, что мы не превращаемся в роботов, что мы не в фашистском государстве и что мы свободные мыслители – мы продолжаем создавать искусство вместе", - рассказал Туник.

Также фотограф отметил, что он каждый год собирал десятки обнаженных людей для своих масштабных инсталляций, и не хотел, чтобы 2020 год стал первым годом, когда это не произошло.

До вспышки коронавируса Туник собирался провести фотосессию в аэропорту австралийского Брисбена, но пандемия внесла коррективы в этот план. Снимать обнаженную натуру фотограф начал в 1992 году, самый масштабный обнаженный флешмоб ему удалось собрать в 2007 году в Мехико, тогда ему позировали 18 тысяч добровольцев.

Как ранее писал Фокус:

Девять портретов королевы Елизаветы II, сделанных, когда ей было 37 лет, выставлены на аукцион William George & Co в Питерборо, графство Кембриджшир. Снимки предназначались для канадских банкнот и марок.