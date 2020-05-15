Костюмеры Бродвея шьют защитные костюмы для медиков

2020-05-15 16:47:39

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Пока театры не работают, сотрудники Бродвея надли себе применение, на благо всем

В то время, как театры Бродвея закрыты уже более трех месяцев, костюмеры нашли, чем заняться, присоединившись к инициативе Broadway Relief Project. Теперь они шьют средства индивидуальной защиты для работников здравоохранения: маски, халаты и комбинезоны. Об этом пишет Vogue.

Далее продукцию передают госпиталям Нью-Йорка, которые в этом нуждаются. Так, более 700 костюмеров, оставшихся без работы ввиду приостановки съемок фильмов, сериалов и создания театральных постановок, приобщились к новой задаче.

На сегодняшний день уже известно, что театры в США не будут работать, как минимум до 6 сентября. 

"Мы живем в сфере развлечений и привыкли справляться с неожиданными проблемами. Как только началась эта пандемия, все переключились и начали думать: "Как мы можем помочь? Таким образом, костюмеры не потеряли работу и получают большую часть своего обычного жалования", -— рассказал Джефф Уайтинг, президент одного из крупнейших театров Бродвея, Open Jar Studios, запустившего инициативу.

Костюмеры, утверждают, что власти не смогли обеспечить госпитали в Нью-Йорке всем необходимым. Поэтому сотрудники театральной сферы решили использовать навыки шитья, чтобы сделать вклад в борьбу с пандемией.

Как ранее писал Фокус:

 

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