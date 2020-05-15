Пока театры не работают, сотрудники Бродвея надли себе применение, на благо всем

В то время, как театры Бродвея закрыты уже более трех месяцев, костюмеры нашли, чем заняться, присоединившись к инициативе Broadway Relief Project. Теперь они шьют средства индивидуальной защиты для работников здравоохранения: маски, халаты и комбинезоны. Об этом пишет Vogue.

Далее продукцию передают госпиталям Нью-Йорка, которые в этом нуждаются. Так, более 700 костюмеров, оставшихся без работы ввиду приостановки съемок фильмов, сериалов и создания театральных постановок, приобщились к новой задаче.

На сегодняшний день уже известно, что театры в США не будут работать, как минимум до 6 сентября.

"Мы живем в сфере развлечений и привыкли справляться с неожиданными проблемами. Как только началась эта пандемия, все переключились и начали думать: "Как мы можем помочь? Таким образом, костюмеры не потеряли работу и получают большую часть своего обычного жалования", -— рассказал Джефф Уайтинг, президент одного из крупнейших театров Бродвея, Open Jar Studios, запустившего инициативу.

Костюмеры, утверждают, что власти не смогли обеспечить госпитали в Нью-Йорке всем необходимым. Поэтому сотрудники театральной сферы решили использовать навыки шитья, чтобы сделать вклад в борьбу с пандемией.

Как ранее писал Фокус:

Рэпер Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Пластинка вдохновлена одноименным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал сам режиссер и мастер саспенса Альфред Хичкок.