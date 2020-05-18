Ким Кардашьян запустила линейку защитных масок для лица
2020-05-18 17:44:29
Вся готовая продукция распродана, а желающие приобрести аксессуар уже записаны в лист ожидания
Бренд корректирующего белья Skims, принадлежащий Ким Кардашьян, приступил к производству бесшовных защитных масок для лица. Об этом знаменитость сообщила в инстаграме бренда.
В настоящее время на сайте бренда появилась информация о том, что вся продукция уже распродана, но доступна к предзаказу.
При этом, продукция представлена в пяти базовых цветах под разные тона кожи лица, их стоимость составляет 8 долларов.
Кроме того, бренд Кардашьян (Skims) передаст медикам более 10 000 защитных масок для эффективной борьбы с коронавирусом. Ранее знаменитость уже пожертвовала на борбьу с COVID-19 1 миллион долларов.
Напомним, бренд корректирующего белья Skims появился в 2019 году. После старта продаж за 2 минуты было продано белья на $2 миллиона. Это рекордная сумма для марки, учитывая, что в линейке бренда нет вещей, стоимость которых превышает $100.
Как ранее писал Фокус:
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