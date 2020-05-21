Певица Сиа рассказала, как усыновила двух 18-летних юношей

Исполнительница считает, что должна им помочь справиться с душевными травмами

44-летняя австралийская певица Sia (Сиа), который ведет довольно скрытный образ жизни и до недавнего время выступала в париках, скрывающих ее лицо, сделала неожиданное заявление. Она призналась, что усыновила двух 18-летних юношей в прошлом году. И теперь хочет помочь им справиться с травмирующим прошлым. Об этом пишет Daily Mail.

Исполнительница приняла участие в шоу ведущих Кайла и Джеки О. Автор нашумевшего хита Chandelier, который в 2014 году получил 4 номинации на Грэмми, рассказала, что использует свои деньги, чтобы помочь другим.

Ее приемным сыновьям было по 18 лет, когда она их усыновила. Они сменили несколько приемных семей и в их жизни не было никакой стабильности.

"У них была чрезвычайно тяжелая жизнь, а у меня были ресурсы, чтобы усыновить их и дать им возможность справиться с их травмами и обеспечить решение любых трудностей, с которыми они столкнуться", - рассказала Сиа.

Также она рассказала, что в 2010 году подумывала о самоубийстве и страдала от алкоголизма. Она даже написала предсмертную записку и подсела на антидепрессанты. Ситуацию усугубила гибель ее бойфренда – его сбила машина такси в Лондоне. Но певицу спас звонок от друга.

Она заставила себя бороться, вернулась к творчеству (и весьма успешно) и задумалась о том, чтобы помочь тем, кому еще хуже нежели ей.

"Во мне был тихий голос, который хотел жить", - рассказала певица.

Теперь она хочет усыновить 16-летнего подростка, которого увидела в передаче НВО о приемных семьях. Сиа призналась, что всегда хотела иметь большую семью.

Певица Сиа не в сценическом образе/Фото: Wireimage

Сиа – автор многих хитов. Среди прочих, она записала саундреки для фильмов "Секс в большом городе", "Великий Гэтсби" и "Сумерки". Она автор хита Рианны Diamonds и песни Шакиры Try Everything для мультфильма Зоотрополис.

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