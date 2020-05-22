Симон Порт Жакмюс выбрал для нового рекламного кампейна любимую родственницу

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс (основатель бренда Jacquemus) снова доказал, что креатив прежде всего, а ограничения в виде самоизоляции, только помогают развитию творчества. Так, в рекламной фотосессии для весенне-летней коллекции он снял собственную бабушку Лилин. Об этом дизанер рассказал в своем Instagram.

На фотографиях она позирует среди деревенских пейзажей в ярких образах: платье-бестселлере La robe Manosque, которое она дополняет знаменитыми мини-сумочками и огромными шляпами.

Автором рекламной кампании выступил сам дизайнер. При этом, он не стал привлекать в помощь персонал – осветителей, парикмахеров или визажистов. Сам Жакмюс комментирует, что этот кампания для него особенная. А коллеги кутюрье отозвались о его креативном как о глотке свежего воздуха среди профессиональных съемок со звездами. Некоторые даже считают, что съемка станет началом нового направления в индустрии.

К слову, это не первый эксперимент Симона-Порт Жакмюса во время периода самоизоляции. Пару недель назад он презентовал еще одну съемку, в которой снялась Белла Хадид. Модель снималась у себя дома через Face Time.

Как ранее писал Фокус:

Французский дизайнер Жан-Поль Готье представил новую коллекцию, разработанную совместно с брендом Supreme. И представлять ее пригласил дочь своей музы Мадонны.