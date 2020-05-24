Отключить сознание. Почему на карантине сэндвичи и жареная картошка вытеснили чиа и кус-кус

Украинцы забывают о здоровом питании и заедают проблемы калорийной едой. Почему так происходит и как устроить антиразгрузочный день, Фокус узнал у психотерапевта и диетолога.

Жирная пища отключает сознание

На днях американское новостное издание Axios опубликовало статью “Карантинная диета”. Автор пишет о том, как за время карантина люди поменяли свои пищевые привычки. Например, стали отказываться от здоровой пищи, которая еще совсем недавно лидировала в списках гастро-трендов, в пользу вредных и более привычных блюд – тех же хот-догов или макарон с сыром. В тексте упоминается в том числе и то, что в супермаркетах значительно выросли продажи замороженных продуктов и консервов.

Подобные тенденции не обошли стороной и Украину: горожане, до этого прилежно осваивающие блюда из модных семян чиа или булгура с овощами, снова переключились на бутерброды с колбасой и булочки. И если неожиданно проснувшаяся любовь к замороженным овощам и фабрикатам объясняется просто – еще в начале карантина многие в испуге закупили годовой запас таких продуктов на случай голода и конца света, – то с отказом от ЗОЖ-диеты все гораздо сложнее.

Киевлянка Сабина признается, что последние два месяца практически не может бороться с желанием побаловать себя очередным кусочком тортика или шоколадкой. “Я стала есть сладкое и мучное в больших количествах. Углеводы быстро снимают стресс, насыщают и дают энергию”, – делится она. По ее словам, такое изменение пищевого поведения связано с повышенными нагрузками на работе, а также “резиновым” графиком, из-за которого дневной режим полностью поменялся. “Раньше я бы просто пошла в спортзал и там оставила все эмоции, но сейчас в арсенале антистресса остается только еда”, – пожимает Сабина плечами.

Во время карантина многие украинцы стали испытывать постоянный стресс – из-за потери работы, страха перед будущим, финансовой неопределенности. Как рассказывает Фокусу психотерапевт Елена Рыхальская, один из самых примитивных, простых способов справиться с этим – это еда. “Человек так устроен, что у него, грубо говоря, работает либо мозг, либо желудок. Чтобы отвлечься от негативных мыслей и тревоги, мы снова и снова идем к холодильнику за вкусняшкой, – объясняет она. При этом “заесть” стресс веточкой петрушки или очередным яблоком не получится, уточняет эксперт.

“Почему во время религиозного поста запрещены определенные продукты? Пост – это же не диета, это путь духовного развития. Но переработка тяжелой пищи уводит нас от духовного поиска и осознанности”, – говорит Рыхальская. То же самое касается и кризиса. Чтобы справиться с давящим страхом, человек отдает предпочтение более вредной еде, на переработку которой понадобится время, а значит, мозг в это время отдохнет. “Обильная, жирная пища приводит к измененному состоянию, когда ты не реагируешь на объективность, а как будто сам создаешь мир, в котором тебе не так страшно. Такая еда переключает человека на физическую область, отключая от рационального”, – резюмирует психотерапевт.

Игры кортизола

Причины выросшего интереса к вредным продуктам надо искать в уровне кортизола, в свою очередь объясняет Карина Дейнеко, врач-диетолог Клиники диетологии Самойленко. По словам эксперта, из-за стресса в организме происходит рост гормона, который уже непосредственно влияет на изменение наших пищевых привычек. И это весьма опасно, считает эксперт, так как во время эпидемии состояние иммунитета и здоровья человека в целом начинает играть особую роль в плане безопасности.

По словам Карины Дейнеко, клиенты клиники сейчас разделились на две основные группы. Если часть людей за время карантина стала потреблять больше сладкого, то другие, наоборот, смогли сосредоточиться на более здоровом питании как раз в период локдауна. “Они начали заниматься спортом, соблюдать режим и самостоятельно готовить себе еду”, – объясняет диетолог.

Киевлянка Юлия Кнюпа рассказала Фокусу, что за время карантина действительно смогла заняться своим питанием. “Я и раньше старалась готовить сама, но на это не всегда хватало времени, – говорит она. – Сейчас такая возможность появилась, так что я вовсю стараюсь этим пользоваться и есть здоровую пищу”.

Как уточняет Дейнеко, для некоторых людей именно карантин стал тем “пусковым механизмом”, который заставил более тщательно заботиться о себе. “До эпидемии у нас были не очень дисциплинированные пациенты, с которыми приходилось больше работать. Но теперь они безоговорочно выполняют все рекомендации врача”, – рассказывает диетолог.

К слову, многие жалуются на то, что именно сейчас их стало больше тянуть на сладкое. Это тоже объясняется просто, говорит Дейнеко. Тот же повышенный из-за постоянной тревоги гормон кортизол требует от организма больших затрат магния. “В условиях дефицита магния мы будем отдавать предпочтение углеводистым продуктам, которые им богаты. Например, шоколад и хлебобулочные изделия”, – поясняет диетолог.

Для того чтобы не поддаваться соблазну съесть кусок торта, врач предлагает обмануть организм. Во-первых, можно глубоко подышать пять минут. Во-вторых, лучше сделать себе ромашковый чай, который расслабит и успокоит. Если все же не удается унять тягу к сладкому, то специалист предлагает добавить в рацион богатые магнием продукты: тыквенные семечки, жирные сорта рыбы, авокадо, шпинат, орехи. После этого желание съесть лишнюю конфету должно пройти.

Вообще справляться со стрессом на клеточном уровне помогают аминокислота триптофан и кислоты Омега-3. Триптофан содержится в черном шоколаде, твердых сортах сыра, речной рыбе и бананах. Омегу-3 можно получать из жирных сортов рыбы, морепродуктов, орехов и семечек.

Антиразгрузочный день

Эксперты предлагают свой рецепт, помогающий и во время карантина оставаться приверженцем здорового питания, но при этом баловать свой организм вредными вкусняшками. “Разрешать себе послабления не просто можно, но и необходимо. Это не собьет ваш организм, если подходить к этому с умом и не забывать о системе”, – считает Елена Рыхальская.

С психотерапевтом согласна и Карина Дейнеко. По ее словам, придерживаться здорового питания будет гораздо легче, если помнить о том, что ты можешь позволить себе съесть любимое, хотя не очень полезное блюдо. “Мы это даже прописываем в программе лечения, если пациент злоупотребляет диетами или постоянно сидит на здоровом питании. Золотая середина – это всегда хорошо”, – подчеркивает диетолог. Она рекомендует устраивать антиразгрузочный день один раз в неделю, в обеденное время. Тогда ни одна пицца или сочный бургер не нанесут вреда организму.