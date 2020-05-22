Венсана Касселя сбила машина

2020-05-22 19:00:29

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Актера доставили в больницу с травмами головы

Французский актер попал под машину. ДТП произошло во французском селе Арбони. Венсан Кассель ехал по трассе на скутере, когда его подрезал автомобиль. Спасатели привезли пострадавшую знаменитось с травмами головы в госпиталь. Об этом сообщает издание Mirror.

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Сейчас Венсан Кассель пребывает в госпитале PolyClinique d`Aguilera и недавно опубликовал оттуда сториз. Он благодарит своих поклонников и сообщает, что жив. Также Кассель опубликовал в сториз видео, на котором демонстрирует травмированную голову в широкой повязке.

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