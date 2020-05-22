Венсана Касселя сбила машина

Актера доставили в больницу с травмами головы

Французский актер попал под машину. ДТП произошло во французском селе Арбони. Венсан Кассель ехал по трассе на скутере, когда его подрезал автомобиль. Спасатели привезли пострадавшую знаменитось с травмами головы в госпиталь. Об этом сообщает издание Mirror.

Читайте также: Венсан Кассель снялся в романтической фотосессии вместе с женой

Сейчас Венсан Кассель пребывает в госпитале PolyClinique d`Aguilera и недавно опубликовал оттуда сториз. Он благодарит своих поклонников и сообщает, что жив. Также Кассель опубликовал в сториз видео, на котором демонстрирует травмированную голову в широкой повязке.

Как ранее писал Фокус:

Недавно Дева дебютировала на модной съемке для Dolce&Gabbana. Девочку снимали на улочках итальянской коммуны Равелло в провинции Салерно. Деву одели в легкое белое платье с вышивкой, она позировала в желтом пикапе, заполненном цветами и с букетом на фоне эффектного вида.