Венецианский фестиваль пройдет традиционно. Его переносить не будут

77-му Венецианскому кинофестивалю в этом году быть!

Губернатор Венеции Лука Дзайя сообщил СМИ, что кинофестиваль будет проведен, как и планировалось ранее - со 2 по 12 сентября на острове Лидо. Об этом сообщает издание Deadline.

Похоже, именно это событие претендует на пальму первенства среди кинематографических событий в текущем году, который соберет всех знаменитостей категории А со всего мира. Ведь Каннский фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, а Венецианский кинофестиваль является последним масштабным событием года в мире кино в теплое время.

Лука Дзайя, который входив в состав организаторов кинофестиваля, предположил, что в этом году фильмов в программе фестиваля будет меньше, чем обычно, из-за сокращения кинопроизводства. Традиционно программу объявляют в конце июля.

Как ранее сообщал Фокус: