"Я был в агонии": Брайан Мэй перенес сердечный приступ
2020-05-25 19:15:50
Гитарист Queen был на "грани смерти"
72-летний Брайан Мэй, гитарист легендарной группы Queen, рассказал, что перенес сердечный приступ в этом месяце и "был на грани смерти". Об этом пишет Daily Mail.
Брайан получил травму, работая в саду. Повреждения оказались серьезными и музыканта доставили в больницу. Ему пришлось передвигаться на костылях и во время периода восстановления у Мэя случился сердечный приступ.
Музыкант рассказал, что у него оказалось защемление седалищного нерва, он испытывал мучительную боль и целую неделю "пребывал в агонии".
"Я был в шоке, я думал, что я здоровый парень. Все говорят, что у меня отличное кровяное давление, и я держу себя в форме, я катаюсь на велосипеде, соблюдаю диету", - признался Мэй.
Поэтому когда он испытал стеснение в груди, потливость и онемение конечностей, то не сразу понял, что перенес сердечный приступ. Это выяснилось после очередного визита в госпиталь.
Брайан Мэй рассказал, что его доставили в больницу после сердечного приступа. Врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Брайан выбрал альтернативу, - стентирование.
Как ранее писал Фокус:
- Брайан Мэй, гитарист культовой группы Queen, записал сингл в поддержку своего благотворительного проекта, организованного совместно с рок-группой Kings Daughters. 72-летний гитарист для записи взобрался на крышу своего дома в Кенсингтоне, Лондон, повторив собственное выступление 2002 года на крыше Букингемского дворца. Тогда Брайан играл God Save The Queen на концерте, посвященном золотому юбилею королевы Елизаветы.
- Британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах. С коалой по имени Bear (Медведь) Брайан устроил целую фотосессию. А потом сыграл ей на гитаре, пока коала отдыхала у него на плече.