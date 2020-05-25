"Я был в агонии": Брайан Мэй перенес сердечный приступ

Гитарист Queen был на "грани смерти"

72-летний Брайан Мэй, гитарист легендарной группы Queen, рассказал, что перенес сердечный приступ в этом месяце и "был на грани смерти". Об этом пишет Daily Mail.

Брайан получил травму, работая в саду. Повреждения оказались серьезными и музыканта доставили в больницу. Ему пришлось передвигаться на костылях и во время периода восстановления у Мэя случился сердечный приступ.

Музыкант рассказал, что у него оказалось защемление седалищного нерва, он испытывал мучительную боль и целую неделю "пребывал в агонии".

"Я был в шоке, я думал, что я здоровый парень. Все говорят, что у меня отличное кровяное давление, и я держу себя в форме, я катаюсь на велосипеде, соблюдаю диету", - признался Мэй.

Поэтому когда он испытал стеснение в груди, потливость и онемение конечностей, то не сразу понял, что перенес сердечный приступ. Это выяснилось после очередного визита в госпиталь.

Брайан Мэй рассказал, что его доставили в больницу после сердечного приступа. Врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Брайан выбрал альтернативу, - стентирование.

Как ранее писал Фокус:

Брайан Мэй, гитарист культовой группы Queen, записал сингл в поддержку своего благотворительного проекта, организованного совместно с рок-группой Kings Daughters. 72-летний гитарист для записи взобрался на крышу своего дома в Кенсингтоне, Лондон, повторив собственное выступление 2002 года на крыше Букингемского дворца. Тогда Брайан играл God Save The Queen на концерте, посвященном золотому юбилею королевы Елизаветы.

Британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах. С коалой по имени Bear (Медведь) Брайан устроил целую фотосессию. А потом сыграл ей на гитаре, пока коала отдыхала у него на плече.