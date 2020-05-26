Джоан Роулинг опубликует свою первую детскую книгу не о Гарри Поттере

Писательница решила опубликовать свою первую детскую сказку

Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала свою первую книгу, которая не будет связана с Гарри Поттером. Об этом сообщает ВВС.

Писательница решила опубликовать свою повесть под названием "Икабог". По словам Роулинг, это ее первая сказка, а также история, не связанная с предыдущими работами.

Роулинг отметила, что писала книгу более 10 лет назад для своих детей, и решила ее выпустить во время пандемии.

"Это для детей находящихся в изоляции, или даже для тех, кто вернулся в школу в эти странные, тревожные времена", – говорит Роулинг.

По задумке Роулинг, главы "Икабог" начнут публиковаться бесплатно в онлайне с 10 июля на одноименном сайте Икабог (Ickabog).

Изначально автор хотела опубликовать повесть после того, как в 2007 году вышел седьмой и последний роман о Гарри Поттере. Но позже она решила отдохнуть и временно отложила рукопись.

"Со временем я начала думать, что история принадлежит двум моим младшим детям, потому что я читала ее им по вечерам, когда они были маленькими, что всегда было счастливым семейным воспоминанием", – говорит Роулинг.

Но несколько недель назад писательница предложила свои детям достать книгу с чердака и они поддержали ее.

На фото страниц, размещенных в Twitter Роулинг, стали известные имена нескольких персонажей – Бертрам и Король Фред.

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