Конец самоизоляции: Кендалл Дженнер снялась для Vogue

2020-05-26 19:12:15

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Американская супермодель покончила с карантином

Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Снимки из номера, который выйдет в июле, были опубликованы на официальной страничке глянца в Instagram.

24-летняя супермодель из знаменитого семейства Дженнер-Кардашьян примерила несколько стильных образов.

кендалл дженнер, Vogue

Редакторы издания на своей странице в Instagram отметили, что главной темой нового номера стала положительная энергия. В номере модель советовала, как сделать здоровым не только тело, но и разум и душу.

Все фото: Vogue Japan 

Для фотосессии Кендалл надела несколько трендовых летних образов, таких как пиджаки и плащи-оверсайз, джинсы с высокой талией, кроп-топы и купальники в стиле 50-х годов прошлого века. На ней были вещи таких марок, как Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp и другие.

Фотоисторию снял итальянский фэшн-фотографо Джампаоло Сгура на роскошной вилле.

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