Тренд этого лета: Алессандра Амбросио продемонстрировала самый модный купальник сезона

Ангел Victoria`s Secret стала моделью собственного бренда

39-летняя модель Алессандра Амбросио представила купальник из новой коллекции GAL Floripa. Его модные критики уже назвали "самым желанным" купальником этого лета. Фото новинки Алессандра продемонстрировала в Instagram.

Алессандра занялась выпуском купальников еще будучи "ангелом" бренда Victoria`s Secret. У нее была собственная линейка под названием Alessandra Ambrosio by Sais. Также она сотрудничала с брендом Revolve.

С 2019 года Алессандра вместе с сестрой Алин и подругой Жизель открыли свой бренд купальников под маркой GAL Floripa.

Фото: Instagram galfloripa

Новинка, продемонстрированная Алессандрой на бразильском пляже, это белые трусики-бикини и лиф с эффектом драпировки и пуш-ап эффектом. Стоимость его пока неизвестна.

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