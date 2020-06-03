Бывший принц Румынии Николай снова станет отцом после скандала с внебрачной дочерью

Николай Медфорд-Миллс, внук короля Румынии Михая I, скончавшегося в 96 лет в 2017 году, сообщил, что с супругой Алиной-Марией ждет ребенка. Об этом пишет Honey.

Если для Алины-Марии ребенок станет первым, то у Николая уже есть внебрачная дочь Анна-Ирис, рожденная девушкой по имени Николетта Чирджан, - с принцем она встречалась около трех месяцев. Долгое время Медфорд-Миллс не признавал свою связь с Чирджан, но после проведения теста на отцовство согласился назвать себя родителем трехлетней девочки. Ходили слухи, что именно скандал с внебрачным ребенком стоил Николаю титула - 1 августа 2015 года король Михай неожиданно для всех лишил своего внука титула принца Румынии и исключил его из линии наследования трона.

Свадьба Николаса и Алины-Марии

Более того, адвокаты тогда еще принца даже убеждали Николетту прервать беременность. И Николай признал дочь только через три года. Он сделал заявление для прессы, сообщив, что оно же и последнее. Более он эту тему обсуждать не будет.

"Поскольку я настаивал на проведении теста на отцовство моего предполагаемого ребенка, госпожа Николетта Чирджан осуществила его. Результат оказался положительным, я — отец ее ребенка. Учитывая обстоятельства, при которых ребенок появился на свет, и тот факт, что у меня не было отношений с матерью, я взял на себя юридическую ответственность. Ради защиты интересов ребенка считаю, что любой аспект его жизни носит исключительно приватный характер. Чтобы защитить ребенка и не подвергать его риску или издевательствам со стороны СМИ, я решил не давать никаких комментариев на эту тему", - сообщил тогда принц.

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Со своей супругой же Алиной-Марией Биндер Николай познакомился еще в 2014 году на благотворительном вечере. Впервые вместе на публике пара появилась в 2016 году, а еще через год объявила о своей помолвке. В 2018 году Николай Медфорд-Миллс и Алина-Мария сыграли свадьбу в румынском городе Синая, в церкви святого Элайя.

Николай Медфорд-Миллс, сын второй дочери Михая I – Елены и ее первого мужа Робина Медфорда-Миллса. Глава королевского дома Румынии Маргарита – его родная тетка. Всего у покойного короля было пять дочерей и в 1997 году он изменил законодательство, позволив женщинам наследовать престол. Впрочем, это номинальный титул. Престола король Михай был лишен в 1947 году, когда в Румынии упразднили монархию. И он был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Впервые за долгое время он смог посетить родину в 1992 году. Тогдашние власти всерьез опасались государственного переворота.

Принц Чарльз на похоронах короля Румынии

Принцесса Маргарита на похоронах отца/Фото: romaniajournal

На похороны Михая съехались представители королевских домов со всей Европы. Его гроб, увенчанный короной, везли на лафете. Во время Второй мировой войны, в 1944 году он присоединился к антигитлеровской коалиции, арестовал маршала Иона Антонеску и прогитлеровских генералов и бился вместе с советской армией на территории Венгрии и Австрии. Был награжден советским орденом "Победа", третьим после Эйзенхауэра и Монтгомери.

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