Хайден Панеттьери зарегистрировалась в Instagram и запостила видео с Владимиром Кличко

Актриса также показала снимок новой татуировки и как прошла свадьба ее отца несколько лет назад

30-летняя актриса Хайден Панеттьери наконец зарегистрировалась в Instagram и опубликовала видео своего экс-возлюбленного Владимира Кличко, который поддерживает протесты с США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Актриса долгое время была героиней таблоидов из-за проблем в личной жизни – ее избивал ее бойфренд Брайан Хикерсон и она часто появлялась на публике с синяками на лице.

Хайден Панеттьери начала жизнь в Instagram с приветственного селфи и текста, посвященного пандемии коронавирусу. "Всем привет! Наконец-то я буду делать публичные посты. Надеюсь, что все здоровы и находятся в безопасности", - написала актриса и добавила, что ей удалось немного подышать свежим воздухом, ненадолго сняв маску, пока рядом никого не было.

"Я все время ношу маску. Принесла немного нью-йоркской моды на пляж, хотя выгляжу, словно собралась на похороны", - пошутила Хайден.

Дебютировала она в соцсети весьма активно, запостила архивный снимок матери, свой детский снимок с актрисой Стеллой Маив, показала новую татуировку и поделилась видео своего бывшего бойфренда и отца ее дочери Кайи-Евдокии Владимира Кличко, который высказался в поддержку протестующих против расизма в США. Кроме этого она показала фотографии со свадьбы своего отца бывшего пожарника Алана Панетьерри. С матерью Хайден, актрисой телесериалов Лесли Воджел он расстался несколько лет назад.

Фото: Instagram haydenpanettiere

Также Хайден успела попасть в неудобную ситуацию – она запостила фото с акции протеста в США, однако бдительные подписчики увидели, что ранее там был текст - All lives matter (Все жизни имеют значение), который актриса позже изменила на Black Lives Matter (Жизнь черных имеет значение) и обрушились на нее с критикой.

Протест в Лос-Анджелесе

Впрочем, подписчиков больше интересуют подробности личной жизни актрисы, о которой она не слишком распространялась ранее. Так, с боксером Владимиром Кличко Панеттьери встречалась с 2009 по 2018 год. В 2014 году у пары родилась дочь Кайя-Евдокия, которая после расставания родителей стала жить с отцом в Украине.

Сейчас у Хайден 167 тысяч подписчиков, а сама она подписана на 52 человека, среди них ее брат Дженсен Панетьерри, Дженнифер Лопес, Владимир Кличко и прочие звезды. Неплохой результат за один день. Актриса завела аккаунт 8 июня.

Вскоре после разрыва с Кличко Хайден стала встречаться с агентом по недвижимости Брайаном Хикерсоном, который неоднократно поднимал на нее руку. Расставшись с ним, актриса собиралась переехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь, но спустя некоторое время после расставания вернулась к бойфренду. Скандалы между влюбленными продолжились, и Хикерсон снова напал на Панеттьери на День святого Валентина. Актриса рассказала в полиции, что Хикерсон бросал ее на пол и бил кулаком. У нее на лице и теле были многочисленные синяки и царапины. Хикерсон был арестован за домашнее насилие. Сейчас неизвестно, встречается ли с ним звезда сериала "Герои".

Как ранее писал Фокус:

47-летний Бен Аффлек и его 32-летняя подруга Ана де Армас следили за акциями протеста, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицией в Миннеаполисе, и даже вышли на мирный митинг в Венис-бич, Калифорния. Бен Аффлек ранее написал в Twitter, что сейчас самое время "слушать, учиться и действовать" и последовал собственному призыву.