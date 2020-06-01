Бывший возлюбленный Леди Гага стал новым креативным директором Givenchy

Через несколько месяцев с момента ухода креативного директора Givenchy Клэр Уэйт Келлер (автора свадебного платья Меган Маркл), легендарный модный дом представил нового дизайнера. Им стал 34-летний создатель марки одежды в стиле street wear 1017 ALYX 9SM Мэтью Уильямс. Молодой кутюрье готовится представить первую коллекцию в новом статусе уже в октябре текущего года. Об этом пишет vogue.ua.

Фото: Instagram

Дизайнер долгое время состоял в отношениях с певицей Леди Гагой, кроме того, он неоднократно выступал автором ее сценических образов и образов для красных дорожек. Знаменитости сходили и расходились дважды. Оба раза причиной расставания стала чрезмерная занятость и несовпадение рабочих графиков.

Как ранее писал Фокус:

Американская модель Кендалл Дженнер, заработавшая 22,5 млн долларов, заняла первую строчку в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Второе место занимает Карли Клосс с доходом в 13 млн долларов. Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, заработавшие по 11,5 млн долларов.