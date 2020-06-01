Анджелина Джоли переживает о будущем своей дочери Захары

На протестов после гибели Джорджа Флойда в США в стране снова вспомнили о дискриминации и ущемлении прав темнокожих. В какой-то степени, упомянутая проблема коснулась и 45-летней Анджелины Джоли, которая в 2005 году удочерила темнокожую девочку из Эфиопии.

Анджелина Джоли опасается, что ее 15-летняя дочь может стать "мишенью" для системы, когда вырастет. Об этом она рассказал в интервью Harper's Bazaar

Анджелина Джоли со своими детьми. Захара - в центре

Актриса считает, что расовая напряженность в США сейчас довольна высока, поэтому знаменитость боится, что ее дочь Захара в обозримом будущем столкнется с трудностями.

"Более 70 миллионов человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований. И в Америке тоже есть расизм и дискриминация.

Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране, основываясь на цвете их кожи, неприемлема.

Мы должны перейти от сочувствия и добрых намерений к законам и политике, которые будут обращены на проблему систематического расизма и безнаказанности. Прекращение злоупотреблений служебными полномочием в полиции — это только начало. Это должно выйти далеко за рамки, охватив все аспекты жизни общества, от системы образования до нашей политики" - прокомментировала Анджелина Джоли в интервью Harper's Bazzar.

Актриса надеется, что в скором времени в стране начнутся исторические перемены. "Пришло время внести изменения в наши законы и наши институты, прислушаться к тем, кто больше всего пострадал и был лишен голоса", - заключила Анджелина Джоли.

Как ранее писал Фокус:

Брэд Питт пропустил BAFTA, чтобы наладить отношения с сыном. Питт и Мэддокс всерьез поссорились во время международного перелета в Лос-Анджелес три года назад и с той поры не общались.

Американская актриса Анджелина Джоли продюсирует телешоу на ВВС, которое будет учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих.