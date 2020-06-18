Мать Илона Маска рассказала о сыне, неудачном браке и домашнем насилии

Последний месяц имя Илона Маска буквально не сходит с первых полос мировых изданий — тем более, инфоповодов было предостаточно. Создатель SpaceX и стал сенсацией в мире науки, после того, как успешно стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС, а ранее в шестой раз стал отцом, удивив всех выбором имени для малыша, которое долго обсуждали в сети.

Впрочем, его мама, Мэй Маск не отстает от сына по части популярности и публичности. Недавно ее книгу "Женщина, у которой есть план" издали в России.

По этому случаю, российская журналистка Ирина Шихман по видеосвязи взяла у Мэй Маск интервью для своего YouTube-шоу "А поговорить?", в котором она ответила на вопросы о ее гениальном сыне, пережитом домашнем насилии и модельной карьере, которую Мэй Маск успешно продолжает в возрасте 72 лет.

"Когда он продал PayPal, он сказал: "Не знаю, мне заняться ракетами, электрокарами или солнечной энергией". Я сказала: "Выбери что-нибудь одно". Но он не послушался", - комментирует Мэй Маск.

О первой попытке запуска ракеты SpaceX Мэй Маск рассказала следущее: "Мы все поехали во Флориду, вся семья находилась в центре управления полетами, а потом все отложили из-за погоды. То есть ты весь в нетерпении и возбуждении, а потом надо опять ждать. Через четыре дня все возобновилось и на этот раз прошло просто потрясающе. Мы все очень гордимся Илоном. Потом у нас был праздничный ужин, мы были в таком восторге, просто лучший день. Мои дети всегда делали то, что приносит пользу другим людям. И даже когда у них что-то не получалось, я радовалась просто от того, что они делают хорошее дело. У каждого из моих детей своя миссия. Илон хочет спасти мир с помощью электрокаров", - рассказала мать Маска.

Далее Мэй Маск рассказала о семейной жизни, своем неудачном браке и домашнем насилии со стороны супруга:

"Я не видела бывшего мужа (Эррола Маска) два года, потому что моя семья запретила нам видеться из-за его агрессивности, хотя когда мы встречались, он меня не бил, он просто был со всеми агрессивный. Я переехала в Кейптаун, чтобы учиться, и он приехал ко мне за тысячу миль с кольцом, чтобы сделать предложение. Я сказала, что не выйду за него замуж и не надену это кольцо, но он настоял, чтобы я его оставила себе. И вот он вернулся к моим родителям и соврал им, что я согласилась выйти за него замуж. Они между собой обо всем договорились, организовали, разослали приглашения. И потом я получила телеграмму: "Поздравляем, дата вашей свадьбы 20 сентября".

Мэй очень настороженно отнеслась к такой настойчивости со стороны кандидата в мужья. Долгое время она просто не могла поверить в происходящее, ведь она не давала согласия выйти замуж за Эррола Маска. Мама создателя SpaceX рассказала, что в то время просто не могла отказаться от свадьбы, когда были разосланы приглашения и куплены подарки. Ей оставалось надеяться, что будущий муж изменится.

"Зато у меня появились трое фантастических детей! Но при первой же возможности, через девять лет, я просто сбежала", - резюмировала она.

Как ранее писал Фокус:

Миллиардер Илон Маск заявил, что его сторонний стартап Neuralink, который свяжет человеческий мозг с компьютером, представит в этом году "потрясающее" обновление. Илон Маск планирует установить свое устройство на людей летом 2020 года.







