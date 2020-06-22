Потерянное поколение. Лучшие экранизации романов Эриха Марии Ремарка

Эрих Мария Ремарк – один из самых ярких представителей "военного" поколения писателей начала и середины прошлого века, которому прекрасно удавалось описывать трагизм и романтику периода двух мировых войн. В день рождения великого автора Фокус рассказывает о лучших экранизациях романов Эриха Марии Ремарка

В свое время, произведения стали популярны благодаря бесстрашию автора, которое часто шло наперекор представлениям современников. Романы "На Западном фронте без перемен", "Три товарища", "Ночь в Лиссабоне" и "Черный обелиск" завоевали статус мировой классики литературы, благодаря искреннему и объемному повествованию о событиях эпох. Кинематограф не остался в стороне от творчества гениального писателя и порадовал мир не одним сценарием и экранизацией романов писателя.

"На Западном фронте без перемен"

Фильм 1930 года, повествующий о "потерянном поколении", о совсем молодых парнях, которые со школьной скамьи добровольно ушли на фронт, увлеченные шовинистической пропагандой. Для крупномасштабных сцен баталий и пиротехнических эффектов было задействовано более 20 акров земли в Калифорнии, превращенных в поля сражений, которые вмещали более 2000 актеров из массовки.

Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен" 1930

К слову, это был первый в истории кино звуковой фильм, использовавший гигантский передвижной кран с камерой для съемок реалистичных сцен, а также один из первых звуковых фильмов, в котором широко использовались подвижные кинокамеры.

Изначальная версия ленты была 140-минутной, но в дальнейшем картину сократили до 110, а затем и до 90 минут. А в 1939 году вышла версия экранизации со специальным антинацистским подбором кадров.

"Три товарища"

Фильм 1938 года, действие которого разворачиваются в Германии в период с марта 1928 по март 1929 года. Три товарища – Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц – содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, знакомится с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. История троих друзей привела молодых людей к разочарованию в жизни и навсегда изменила их взгляды.

Кадр из фильма "Три товарища" 1938

За роль Патриции Хольман актриса Маргарет Саллаван была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

"Триумфальная арка"

Фильм по одноименному роману 1938 года, повествующий о событиях в предвоенном Париже. Столица Франции переполнена беженцами, которые пытаются избежать наступления нацистского режима. Картина была создана режиссером Льюисом Майлстоуном с участием Ингрид Бергман и Шарля Буайе в 1948 году. Изначально продолжительность фильма должна была составить четыре часа, но в процессе монтажа хронометраж снизили вдвое, в результате чего роли нескольких актеров были полностью исключены из картины.

Кадр из фильма "Триумфальная арка" 1948

Вторая экранизация романа была снята в 1984 году. Главную роль в фильме исполнил Энтони Хопкинс.

"Ночь в Лиссабоне"

Немецкая лента 1971 года, повествующая о проблемах эмигрантов в период Второй мировой войны. В центре сюжета оказывается пара немецких беженцев, которые пытаются купить американские паспорта с целью спастись от нацистского режима и уехать в США. Главному герою предстоит провести ночь в столице Португалии и услышать трагическую историю незнакомца.

Кадр из фильма "Ночь в Лиссабоне" 1971

Фильм снят по мотивам предпоследнего романа писателя, который был опубликован в 1961 году в журнале "Welt am Sonntag". Отдельная публикация книги вышла через год, в 1962.

"Черный обелиск"

Съемки начались в 1988 году, а в июне того же года состоялась премьера. Большая часть действия снята в немецкой гостинице Zum на фоне борделя в стиле двадцатых годов. Старую железнодорожную станцию Glechsheimer создатели фильма переименовали в город Werdenbriick из романа Ремарка.

Кадр из фильма "Черный обелиск" 1988

Сценарий фильма далек от сюжета романа. В картине на первый план была выведена романтическая сюжетная линия отношений молодого представителя "потерянного поколения" и девушки по имени Изабелла, которая страдала раздвоением личности. В то время, как события между Первой и Второй мировыми войнами, на которых делал акцент сам автор книги, в киноленте отошли на второй план.