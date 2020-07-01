За гранью комфортного. Как пандемия коронавируса меняет психику людей

Украинцы столкнулись с беспрецедентным опытом пандемии коронавируса, который оказался большим испытанием для психики и нервной системы. Фокус рассказывает о преимуществах и опасностях принудительного выхода из зоны комфорта

Зарубежные эксперты уже оценили первые последствия воздействия на мозговую деятельность людей и даже определили ряд преимуществ, которые пока неочевидны для большинства. И отечественные специалисты в целом с ними согласны.

Спасение утопающего

Так, Рон Шор, известный американский психолог, уверяет, что перманентное пребывание в стрессовом состоянии помогает перезагрузить мозг и, условно говоря, вытряхнуть из него устаревшие паттерны.

В своем материале для The National Interest эксперт утверждает, что пандемия COVID-19 привела к широко распространенному нарушению обычных процессов взаимодействия и коммуникаций. Неоднозначность того, когда это все закончится, как будет разворачиваться дальше и что может произойти в будущем, привела к коллективному предельному состоянию, своего рода зоне ожидания на пороге перемен.

Шор считает, что COVID-19 нарушил наши обычные ожидания и предположения, а также возможность планировать будущее.

Согласно его исследованиям, мозг индивида реагирует на перманентный стресс преходящей тревогой, которая возникает, когда ожидания не оправдываются, и в итоге это может принести пользу. Следовательно, чтобы получить ощутимую выгоду, мы должны осмысленно рассматривать этот период как возможность для глубокой психологической трансформации.

В свою очередь Екатерина Гольцберг, украинский психолог, рассказала Фокусу, что перманентный стресс действительно вытряхивает из устоявшихся схем поведения и зоны комфорта. "Нам часто говорят: "Выходите из зоны комфорта!". Но, по моим наблюдениям, люди редко добровольно из нее выходят. В действительности нас способны выдавить из привычных паттернов только внешние обстоятельства, такие как пандемия, например", – говорит она.

Екатерина Гольцберг считает, что украинцы в силу исторически сложившихся обстоятельств быстрее адаптируются к стрессовым ситуациям, чем среднестатистический европеец или американец. Однако это не означает, что к стрессу адаптирован каждый отдельно взятый человек в нашей стране. По мнению психолога, в такой ситуации будут жертвы, потому что выплыть смогут не все.

В то же время она видит в создавшейся ситуации некую платформу для объединения и кооперации и прогнозирует укрепление межпоколенческих и семейных связей. "Где-то нам предстоит делать больше, чем мы привыкли, для своих семей, – говорит эксперт. – Сейчас наши адаптивные механизмы будут работать в нашу пользу. К счастью, мы их вырабатывали годами".

Повторение пройденного

По мнению психолога, нынешнюю ситуацию с абсолютной невозможностью планировать будущее можно сравнить с работой шпиона в другой стране. События последних трех месяцев характеризуются высокой изматывающей степенью напряжения. В результате многие украинцы испытывают проблемы со сном, страдают от обдумывания одних и тех же ситуаций. Люди становятся подозрительными, начинают страдать параноидальностью и невротизмом.

"Для среднестатистического человека характерно "тестировать" реальность на нормальность. Что-то вроде того, что я вижу опасность и борюсь с ней, пытаюсь понять, как действовать, – рассказывает Екатерина Гольцберг. – А в настоящее время наша реальность слишком переменчива, и людям страшно озвучивать свои опасения — они чаще молчат. Ведь нам по определению не с кем свериться опытом. Другими словами, мы потеряли ключевые точки опоры".

В этом взгляды Шора и украинской коллеги сходятся. В своей статье эксперт называет человеческий мозг "машиной предсказания". По его мнению, человек всегда склонен прогнозировать будущее, исходя из опыта прошлого. Его психика так поступает для сохранения энергии и упрощения интерпретации непрерывного ввода стимулов.

В то же время повторение и размышление лишают разум гибкости, особенно когда он привязан к воспоминаниям с повышенным эмоциональным резонансом — как положительным, так и отрицательным. Привычные повторяющиеся размышления диктуют мозгу информацию о том, что низкая вероятность новизны в совокупности с отсутствием удивления обещают нам, что завтра будет так же, как сегодня.

На обломках планов

В настоящее время планета переживает беспрецедентный процесс. Сейчас наш мозг не может делать отчетливых прогнозов, что, по мнению Рона Шора, способствует расширению сознания. Другими словами, когда жесткий контроль над эго ослабевает, расцветает творческая бессознательная сила. Именно сейчас можно оставить предсказуемость и войти в неопределенность, что является порогом для трансформации. Когда прогнозы терпят неудачу, рождаются возможности.

"COVID-19 нарушил нормативные привычки общества. Это заставило экономическую машину сделать паузу, а многих людей – пересмотреть практику и приоритеты. В некоторых случаях, я считаю, это разрушает наше нормальное чувство человеческой обособленности (даже если мы физически удалены). Те из нас, кто обладает роскошью пространства и времени, имеют возможность перезагрузить, развязать умы, перестать повторять старые модели, заново пережить то, что может удержать жизнь, и стать лучше", – пишет Шор.

А вот в этом точка зрения Екатерины Гольцберг от его взглядов отличается . По мнению украинского психолога, перманентный стресс способен привести к депрессии. "Конечно, в моей практике были случаи, когда устойчивое стрессовое состояние выводило человека на новый уровень, – отмечает она. – Но в большинстве случаев невозможность планировать свое будущее сопряжена с депрессиями и разочарованием. Именно по причине того, что человечество лишено возможности создавать новые желания. Нам нужны планы, а они рушатся!".

Психолог уверена, что в течение двух лет у людей создастся новая система базовых установок, у большинства произойдет расширение точек адаптации. Но этот процесс займет какое-то время, а пока нам предстоит набраться терпения.