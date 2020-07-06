"Забытый" портрет "Дамы в черном" кисти Рубенса будет продан на аукционе Sotheby's

Цена стартует с 3,5 миллионов фунтов стерлингов, но эксперты считают, что в процессе торгов стоимость портрета значительно возрастет

Последний раз портрет был продан всего за 78 тысяч фунтов в 2017 году, потому что считалось, что ее написал один из учеников мастера. Об этом пишет Irish News.

Портрет был выставлен в Королевской академии в Лондоне в 1902 году как произведение фламандского художника Питера Пауля Рубенса, но аукционисты Sotheby's сказали, что его происхождение сомнительно и скорей всего его написал один из помощников мастера.

В то время он был каталогизирован как принадлежащий мастерской фламандского мастера Рубенса. Портрет был продан в 2017 году за 78 тысяч фунтов.

Однако новый владелец, пожелавший остаться неизвестным, не угомонился, отдал портрет реставраторам, а потом снова отнес на оценку в Sotheby's.

И новые выводы оказались ошеломляющими. Оказалось, что "Портрет леди", или "Потрет леди в черном" все же принадлежит кисти самого Рубенса, а это значит, что его цена значительно выше и на грядущем аукционе, который пройдет уже 29 июля, его цена стартует уже с 3,5 миллионов фунтов стерлингов.

Эндрю Флетчер из аукционного дома отметил, что портрет был весьма грязен и его реставрация заняла много времени.

"На нем был столетний слой грязи и старого лака. Но когда его очистили, оказалось, что это потрясающий шедевр. Этот портрет 1625 года очень величественный. Удивительно, как про него могли забыть", - отметил Флетчер.

Как ранее писал Фокус:

Пушистый Иисус версия 2.0: в Испании реставратор мебели испортил копию "Непорочного Зачатия" Мурильо. Оригинальное полотно находится в Эрмитаже, копия – в частной коллекции, и владелец заплатил 1200 евро за очистку картины. Но что-то пошло не так, и копия "Непорочного зачатия" Бартоломе Эстебана Мурильо оказалась безнадежно испорчена. Оказалось, что картиной занимался реставратор, специализирующийся на мебели.