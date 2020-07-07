Вырос выше дяди: Виталий Кличко показал снимок младшего сына
Снимок 15-летнего сына, который уже вырос выше своего знаменитого дяди – Владимира Кличко, мэр Киева продемонстрировал в соцсетях
Снимок появился в Facebook киевского мэра и уже собрала больше 14 тысяч лайков.
Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра уже приближается к двум метрам.
К слову, рост Виталия – именно два метра ровно. Так что у Кличко-младшего есть все шансы перерасти своего знаменитого отца.
Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Егоровой, гимнастке, синхронистке, фотомодели и певице.
Семья Виталия Кличко в 2014 году
У пары трое детей: Егор-Даниил, Елизавета-Виктория и Максим-Александр.