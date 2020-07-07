Вырос выше дяди: Виталий Кличко показал снимок младшего сына

Снимок 15-летнего сына, который уже вырос выше своего знаменитого дяди – Владимира Кличко, мэр Киева продемонстрировал в соцсетях

Снимок появился в Facebook киевского мэра и уже собрала больше 14 тысяч лайков.

Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра уже приближается к двум метрам.

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К слову, рост Виталия – именно два метра ровно. Так что у Кличко-младшего есть все шансы перерасти своего знаменитого отца.

Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Егоровой, гимнастке, синхронистке, фотомодели и певице.

Семья Виталия Кличко в 2014 году

У пары трое детей: Егор-Даниил, Елизавета-Виктория и Максим-Александр.