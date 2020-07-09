На День Независимости США в Словении сожгли статую Мелании Трамп

Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп, которая установлена неподалеку от города Севница в Словении, где выросла женщина, сожгли неизвестные.

Об этом сообщил художник Брэд Дауни, который создал скульптуру, передает Reuters.

Так, деревянная статуя первой леди США была подожжена на месте установки. Сейчас ее временно убрали оттуда, а полиция начала расследование по данному факту.

По информации агентства, инцидент произошел ночью 4 июля, когда в Соединенных Штатах отмечали День независимости.

Cтатуя была выполнена из ствола липы при помощи бензопилы местным скульптором Алешем Жупевцем. Он изобразил ее в голубом платье, поскольку именно в этом похожем наряде она присутствовала при инаугурации своего мужа Дональда.

До этого мы писали, что бывшая подруга Мелании Трамп Стефани Уинстон Уолкофф, которая помогала планировать церемонию инаугурации, намерена выпустить книгу с откровениями о первой леди США. В Белом доме уже собрались подать в суд на автора и издательство, которое взялось за подготовку книги.