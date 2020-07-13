В США покончил жизнь самоубийством 27-летний внук Элвиса Пресли, – СМИ

В городе Калабасас (штат Калифорния, США) в своей квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио – внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

Источники сайта в полиции сообщают, что внук Пресли мог покончить жизнь суицидом.

Представитель матери погибшего Лизы Марии Пресли подтвердил изданию появившуюся информацию.

"Она полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Кио не был публичным человеком. Многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедом. Бенджамин Кио тоже занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на 5 миллионов долларов.

Его мать – дочь Элвиса и Присциллы Пресли – Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

У 52-летней дочери "короля рок-н-ролла" также есть еще трое детей – 11-летние девочки-близняшки и 31-летняя актриса Райли Кио.

СМИ также обратили внимание, что 27-летний Бенджамин Кио может стать очередным членом Клуба 27. Это – объединенное название известных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах. В список уже вошли Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус.

Отметим, что по данным журнала Forbes, Элвис Пресли входит в список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.