Королевский напиток: Букингемский дворец запускает производство джина

Ароматизировать джин будут цитрусом и травами из дворцовых садов и теплиц. А вся выручка пойдет благотворительному фонду, который занимается сохранением сокровищ британской короны

Букингемский дворец запускает производство джина, достойного самой королевы. Об этом пишет The Drinks Business.

Бутылка джина в 700 мл, украшенная изящной этикеткой с изображением цветов и золотистой пробкой, обойдется в сорок фунтов стерлингов. Вся выручка отправится в благотворительный фонд британской короны Royal Collection Trust.

Фото: Royal Collection Trust

Покупатель получит за эти деньги изысканный напиток, ароматизированный цитрусами и травами из королевских садов и теплиц. Всего компонентов 12, среди них лимонная вербена, ягоды бояршника, лавровый лист и листья тутовника.

Употреблять джин рекомендуют со льдом и лимоном. "Отлично утоляет жажду в жаркий день", - говорится в аннотации.

Королева Елизавета с бокалом любимого джина/Фото: Royal Family

Надо думать, что королева Елизавета II лично продегустирует напиток. Она неравнодушна к джину и французскому аперитиву дюбонне, который делается на основе крепленого вина. Королеву часто фотографируют с бокалом джина, который она любит пить с большим количеством льда, или же в составе коктейлей.