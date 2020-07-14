Юбилей профессора Ксавье. Лучшие роли сэра Патрика Стюарта

Приставка "сэр" к имени у актера Патрика Стюарта появилась не без оснований: звание рыцаря ему присвоили в 2010 году за вклад в развитие английского театра. Конечно, трудно было спрогнозировать такую яркую судьбу ребенку, который родился в бедной семье бывшего военного с мизерной пенсией и диагнозом "посттравматический синдром" в крохотном городке Мидфорд, захолустье графства Йоркшир.

Отец будущей знаменитости Альфред Стюарт служил в пехоте и в парашютном полку во времена Второй мировой войны, принимал участие в нескольких спецоперациях, включая эвакуацию из Дюнкерка. Помимо Патрика Стюарта, в семье отставного военного воспитывались еще двое сыновей: Джеффри и Тревор, которым часто доставалась от неуравновешенного отца. "Большую часть детства я провел в страхе", — впоследствии неоднократно вспоминал актер.

Несмотря на трудное детство, двое старших братьев Патрика Стюарта пошли по стопам отца и выбрали для себя военную карьеру. Будущее их младшего брата решилось в 11 лет, когда учитель церковной школы услышал, как он читает стихи Шекспира. Именно тогда мальчику впервые посоветовали заняться актерской карьерой, в которой с творчеством прославленного драматурга оказалось связано очень многое. Стюарт сыграл почти во всех его пьесах. В 1987 году американская пресса прозвала его "малоизвестным шекспировским актером из Великобритании".

В начале 1980-х актер впервые появляется на экранах кинотеатров, в том числе в фантастическом кино: он сыграл короля Леондегранса, отца Гвиневры в рыцарской ленте "Эскалибур" и Гурни Халлека, верного друга Лето Атрейдеса, в культовой "Дюне" режиссера Дэвида Линча. Но роли на телевидении и в кино не подарили Патрику Стюарту популярности на родине. Он числился на хорошем счету в театре и не более. На тот момент еще ничто не предвещало актеру ярких голливудских перспектив.

Как часто происходит, все решил судьбоносный случай. В 1987 году будущий капитан Пикар отправился в Калифорнию на чтение университетских лекций по драматическому искусству. Именно там состоялась его встреча с продюсером новой версии "Звездного пути" Робертом Джастменом, которая привела их обоих к плодотворному сотрудничеству.

Кадр из сериала "Звездный путь" 1987

Патрик Стюарт, который в 47 лет уже ничего нового от карьеры не ожидал, до этого не слыхал о "Звёздном пути". Он долго советовался со своим агентом, вопрошая, стоит ли подписывать контракт на целых шесть лет. Ведь это означало расставание с родной Англией и театром. Агент посоветовал подписать документ, посчитав, что телевизионный проект закроется после первого сезона и Патрик Стюарт сможет вернуться в Великобританию. Но этому не суждено было сбыться.

Во время съемок первых трех сезонов "Звездного пути" актер ожидал, что скоро "все это закончится" и он сможет улететь из Лос-Анджелеса. Но потом он смог обжиться и даже начал играть в театре на Бродвее в перерывах между съемками телевизионного шоу.

Кадр из фильма "Люди Икс"

Ко второй крупной экранной победе актера следует отнести роль профессора Ксавье в "Людях Икс". Стоит ли упоминать, что об этих комиксах Патрик Стюарт слышал не больше, чем о "Звездном пути"! Но перспектива съемок в масштабном блокбастере заинтересовала актера. Впрочем, именно этими двумя ролями и запомнился Патрик Стюарт неискушенному зрителю. Фокус решил вспомнить, где снимался известный актер, кроме популярных франшиз.

"Дюна" (1984)

Кадр из фильма "Дюна" 1984

Культовая фантастическая лента Дэвида Линча, снятая по мотивам романа Фрэнка Герберта с Кайлом Маклахленом в главной роли.

К сожалению, лента провалилась в прокате. Да и поклонники творчества автора не были в восторге от слишком вольной интерпретации Линча. Патрику досталась роль не ключевого героя – Гурни Халлека. Из-за низких сборов в кинотеатрах и слишком завышенных ожиданий от ленты, Дэвид Линч не раз оправдывался, утверждая, что провал фильма связан с тем, что он не занимался финальной частью съемок картины.

"Робин Гуд: Мужчины в трико" (1993)

Кадр из фильма "Робин Гуд. Мужчины в трико"

Пародийная лента по мотивам культовых фольклорных произведений про Робина Гуда, которая представила героев сюжета в сатирическом образе. В комендийной ленте Патрику Стюарту досталась роль короля Ричарда.

Сбежавший из плена во время Крестового похода Робин Гуд вернулся в семейное имение Локсли в компании новообретенного друга Ап-Чхи. На месте герой узнает, что имение забрал за долги шериф Роттингемский. Герой решает вернуть свое наследство и расправиться с шерифом, для чего собирает команду единомышленников. Их отличительной чертой становятся обтягивающие штаны-трико.

"Теория заговора" (1997)

Кадр из фильма "Теория заговора"

В этот раз британский актер поработал на съемочной площадке с Джулией Робертс и Мэлом Гибсоном. В этой картине Патрику Стюарту досталась роль одного из ключевых персонажей – доктора Джонаса.

Сюжет картины рассказывает историю подозрительного таксиста Джерри, склонного "распутывать" теории заговора. Он анализирует газетные материалы, новостные передачи, слушает, что говорят пассажиры, которые садятся к нему в машину. Одна из теорий героя оказывается близкой к правде. Некая структура похищает его, чтобы узнать, откуда он узнал об их существовании, и устранить его, но Джерри удается бежать.

"Таинственный остров" (2005)

Кадр из фильма "Таинственный остров"

На съемках экранизации романа Жюля Верна Патрик Стюарт снова разделил съемочную площадку с актером Кайлом Маклахленом. Приключенческая картина была номинирована на премию "Сатурн" в номинации "лучшая телевизионная постановка". В этой ленте Патрику Стюарту досталась роль капитана Немо.

"Ангелы Чарли" (2019)

Кадр из фильма "Ангелы Чарли"

Это, пожалуй, третья именитая франшиза, в которой сыграл Патрик Стюарт. Ему досталась роль главы команды Ангелов Джона Босли, уходящего на пенсию и оставляющего свое место в детективном агентстве Чарли молодой даме Сьюзан Босли.

В этой картине 79-летний актер сыграл сатирическую роль, в которой слегка высмеял свое собственное амплуа и роли фантастических героев, которые ему часто доставались в зрелом возрасте, начиная с 47 лет.