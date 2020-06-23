С меня хватит. 5 лучших фильмов Джоэла Шумахера

Режиссер Джоэл Шумахер, режиссер, сценарист и художник по костюмам скончался вечером 22 июня после борьбы с раком, который ему диагностировали в прошлом году. Фокус вспоминает лучшие работы кинематографиста

Шумахер родился в 1939 году, закончил Институт костюма и дизайна в Нью-Йорке, после чего переехал в Лос-Анджелес. Творческий путь в Голливуде он начинал, работая по специальности: создавал наряды для картины Вуди Аллена "Спящий", и "Последний круиз на яхте "Шейла" Герберта Росса. Дебютировал в режиссуре комедией "Невероятно уменьшившаяся женщина", после чего снял более двух десятков фильмов.

"Коматозники" (1990)

Один из самых знаменитых фильмов режиссера, который, по странному стечению обстоятельств, был недооценен зрителями и критиками (рейтинг картины на IMDb всего лишь 6,6/10).

Кадр из фильма "Коматозники"

Между тем этот фильм знаменует окончание эпохи 80-х годов. Сюжет картины рассказывает историю нескольких студентов-медиков, которые, один за другим, вводят себя в состояние клинической смерти, чтобы заглянуть за черту жизни и смерти, после чего по очереди расплачиваются за былые грехи. События разворачиваются на фоне декораций готического Чикаго. "Коматозники" чем-то похожи то на модернизированную киноверсию ненаписанного рассказа Эдгара По. В ленте Джоэла Шумахера снимались Кифер Сазерленд, Джулия Робертс и Кевин Бейкон.

"С меня хватит!" (1993)

"С меня хватит!" — пожалуй, один из лучших и не оставляющих надежды на счастливый конец фильмов о кризисе среднего возраста в США, а также, об одиночестве и неприглядной изнанке американской мечты. К слову, это единственный острый социальный фильм в исполнении Шумахера, после которого режиссер ушел в жанровое кино.

Кадр из фильма "С меня хватит!"

Эффектно сыгранный Майклом Дугласом безработный, отдалившийся от семьи американец средних лет пребывает за гранью нервного срыва. Герой — своего рода, олицетворение внутреннего кризиса в Америке середины 1990-х годов.

"Клиент" (1994)

Кадр из фильма "Клиент"

Эта лента также удалась на славу: Шумахер поставил что-то в духе "Свидетеля" 90-х годов. Кроме того, режиссер открыл для мира талантливого юного актера Брэда Ренфо (правда, ненадолго — актер скончался в возрасте 25 лет от передозировки наркотиков). Попутно Шумахер укрепил Томми Ли Джонса в статусе одного из топовых актеров Голливуда. Но самым интересным в "Клиенте" стал, пожалуй, фон событий: действие разворачивается в Мемфисе и его окрестностях, где главную роль "играет" американская южная готика.

"Время убивать" (1996)

Кадр из фильма "Время убивать"

Еще один юридический триллер авторства Шумахера. Очередная экранизация романа Джона Гришэма в биографии режиссера и одна из самых успешных его работ. Картина "Время убивать" обращается к одной из самых актуальных тем современного американского общества — расизму. Как положено достойному юридическому триллеру, сюжет фильма вокруг противостояния двух адвокатов — молодого Джейка (Мэттью Макконахи) и циничного Руфуса (Кевин Спейси).

"8 миллиметров" (1999)

К работе над этой лентой Джоэл Шумахер пришел после не самого удачного эксперимента с франшизой "Бетмена". Сценаристом нуарного триллера "8 миллиметров" выступил Эндрю Кевин Уокер, известный своей работой над сценарием фильма "Семь". Ключевыми персонажами ленты выступили невротики и маргиналы. На протяжении сюжета зритель наблюдает за частным детективом в исполнении Николаса Кейджа, который расследует убийство девушки, заснятое на видео. Главный герой погружается в мир порока и потаенных уголков человеческой души.

Кадр из фильма "8 миллиметров"

Критики прохладно отнеслись к ленте Джоэля Шумахера "8 миллиметров", посчитав работу режиссера слишком жестокой. Отдельного внимания заслуживает татуированный персонаж Хоакина Феникса в образе продавца порно-фильмов по кличке Макс Калифорния. Именно он выступает проводником главного героя в мир зла и порока.