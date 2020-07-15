Коронеры подтвердили, что внук Элвиса Пресли покончил с собой

Вскрытие Бенджамина Кеога показало, что он умер от огнестрельного ранения нанесенного собственноручно.

В США отдел медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объявила официальную причину смерти Бенджамина Кеога, который приходился внуком легендарному "Королю рок-н-ролла" Элвису Песли. Об этом сообщает ВВС.

27-летний Бенджамин был сыном Лизы Марии Пресли, его нашли мертвым 12 июля в Калабасасе, штат Калифорния.

После вскрытия причина его смерти была определена как огнестрельное ранение, а характер смерти – самоубийство.

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Менеджер Лизы Марии Пресли сказал, что женщина "разбита горем, безутешна и опустошена".

"Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", – рассказал менеджер, добавив, что дочь Пресли "пытается оставаться сильной" для своих трех дочерей.

Бенджамин был младшим из детей, которых Лиза Мари родила от своего первого мужа, музыканта Дэнни Кеофа до их развода в 1994 году. Во втором браке родилась дочь Райли Кио, которая прославилась ролью в фильме "Безумный Макс: Дорога Ярости".

Лиза Мари ранее описывала сходство своего сына с его знаменитым дедом как "просто сверхъестественную".

Кио не был публичным человеком. Бенджамин Кио тоже занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на 5 миллионов долларов, но ни одна его песня так и не была выпущена.