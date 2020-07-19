Искусство облегчения. Как собрать туристический рюкзак в поход

Границы преимущественно закрыты, отчаянных путешественников могут постигнуть неприятные неожиданности, такие как задержание украинцев в Афинах. В такой ситуации безопаснее отдыхать внутри страны, причем в местах, где нет скопления людей. В этом году повышенным спросом пользуются полудикие места, к примеру остров Бирючий, Джарылгач или Кинбурнская коса, куда едут тоскующие по отпуску украинцы. Отправляясь в подобные места, нужно учитывать, что сервисов для туристов там практически нет и все необходимое нужно нести на себе, в туристическом рюкзаке на плечах либо везти в машине, если вы отправляетесь на собственном транспорте.

"Примерный гражданин нашей республики в первую очередь должен быть готов нести свою ношу" Теодор Рузвельт, 26-й президент США

Главное правило походного туризма — чем легче ноша, тем больше удовольствия в пути. Над этим работают как многочисленные производители походных товаров, так и сами путешественники. Мастерство наиболее опытных рюкзачников состоит в том, чтобы взять с собой все необходимое для комфортного путешествия и при этом не утяжелять туристический рюкзак. В таких случаях нужно придерживаться стандартного правила: вес рюкзака должен быть не более 20% от веса человека. Соответственно, среднестатистический мужчина потянет не более 14 кг, а женщина — до 6,5 кг. Эту формулу уточнил Майкл О’ Ши, профессор физики из Канзасского университета. По его наблюдениям, чем тяжелее человек, тем легче должен быть туристический рюкзак, поскольку он несет и собственный вес. По расчетам профессора, 50-килограммовый пешеход может понести до 26 кг в рюкзаке, или до 45% от своего веса. А вот человек весом более 100 кг — до 15 кг, или 14% от своего веса. Но это максимальные значения — прогресс в индустрии пешего туризма таков, что позволяет составить полноценный набор экипировки весом не более 9 кг. Фокус рассказывает о новшествах и лайфхаках, которые помогут собрать легкий туристический рюкзак в поход. Собирая джентльменский набор, необходимо учитывать и то, что чем легче и инновационнее экипировка, тем дороже ее стоимость.

Под крышей

Экипировка: палатка и спальные мешки

Стоимость: до 10 тыс. грн за предмет

Вес: палатка — 1 кг, спальный мешок — до 0,5 кг

Спальные принадлежности в походе могут занимать до половины веса и места в туристическом рюкзаке. Стандартная палатка довольно тяжелая, в среднем 3 кг, и спальные мешки — до 1 кг каждый. Однако производители работают над облегчением этих элементов экипировки. В частности, активно развивается сегмент легких тентов различных модификаций. Они варьируются от простого навеса с одной стенкой, который частично защищает от солнца и дождя, и до двуслойных, со всех сторон закрытых тентов. К ним стоит присмотреться потому, что их средний вес — 1 кг. Облегчают палатку за счет использования алюминиевых конструкций и пластиковых карабинов, а также ультралегкого и прочного нейлона-рипстоп с плотным плетением, обеспечивающим водо- и ветронепроницаемость. Есть модели тентов, которые предполагается устанавливать с трекинговыми палками в качестве опор. Так что если вы берете такие палки в поход, они послужат еще и для создания убежища.

Спальные мешки тоже облегчают: есть модели, которые весят 394 г. Их шьют из нейлона и набивают невесомым пухом, а внутреннюю сторону покрытия ионизируют титаном для лучшего обогрева. Для оптимизации веса мешки кроят не прямоугольными, а в форме "мумии" — широкими у головы и зауженными к ногам. Чтобы спать было комфортнее, можно подобрать и подушку. Модели для самолетов компактные и легкие — 60 г, подходят и для походов. Для путешественников-минималистов производят карематы и мешки, которые накрывают не все тело, а только корпус. Они еще легче, однако подходят только для теплого сезона. Кроме того, придется пожертвовать комфортом и укрывать ноги сменной одеждой.

У костра

Экипировка: принадлежности для приготовления еды

Стоимость: до 2 тыс. грн за предмет

Вес: каждый предмет — в среднем 100 г

В вопросах приготовления еды путешественника ждет трудный выбор. Самые легкие приспособления для этого — газовые горелки, которые весят едва ли 100 г, однако к ним нужно тащить с собой газовый баллон. Альтернативным вариантом для готовки стали печи-щепочницы, приобретающие популярность в наших широтах. Как следует из названия, их разжигают от щепок, которые легко найти в походе, однако такие мини-печки изготавливают из стали, и весят они в среднем 1 кг, что утяжелит вес рюкзака.

Среди любителей походов повсеместно распространена многоразовая пластиковая посуда — тарелки, складные ложки и вилки весят всего ничего, легко моются и не занимают много места. С котелком для готовки труднее: самые легкие модели изготавливают из титана, весят они до 160 г, однако и стоят недешево — от 2 тыс. грн.

Значительный вес в туристическом рюкзаке во время похода занимает собственно еда, однако и здесь есть возможности облегчить ношу. Знаменитые консервы "Завтрак туриста", тяжелые и громоздкие, в прошлом. Современные опытные путешественники советуют по максимуму брать сушеную еду: не только сухофрукты, но и сушеные овощи, и даже мясо, поскольку они гораздо легче. Технологии решают и вопрос с водой: широко представлены бутылки со встроенным фильтром, а также отдельно — фильтры со шлангом для забора воды. Популярностью пользуются специальные таблетки для обеззараживания воды. После очищения она имеет специфический привкус и для питья не годится, но для хозяйственных нужд — запросто. Вместо бутылок можно использовать складное ведро: это емкость из прочного силиконизированного рипстоп-нейлона весом 60 г, которая складывается в шарик размером с кулак. А в развернутом виде в нее помещается 10 л воды.

Навести марафет

Экипировка: одежда и предметы гигиены

Стоимость: в среднем 3 тыс. грн за брюки и легкую куртку, до 10 тыс. грн — за утепленную куртку

Вес: на всю одежду — до 1 кг

Одежду для походов необходимо подбирать тщательно, иначе она вам отомстит — раздраженной от пота кожей, натертыми мозолями и, возможно, простудой, если сильный ветер и вас продувает насквозь. Походное обмундирование должно быть не только легким, но и быстросохнущим, а верхняя одежда — водо- и ветронепроницаемой. Производители экипировки движутся в сторону универсальных предметов и шьют трансформеры — брюки, превращающиеся в шорты, куртки, в которых не жарко в летний день и не мокро под дождем. Таким образом также можно сэкономить место в туристическом рюкзаке. Наиболее популярная разработка в этой отрасли — мембранная ткань "гортекс", тонкая, прочная и при этом дышащая. Для таких целей разработана специальная ткань Gore-Tex PacLite с двухкомпонентной мембраной. Она не пропускает воду внутрь, но поры мембраны выпускают водяной пар наружу. Также эта ткань пропитана жироотталкивающим составом, чтобы одежда не загрязнялась. Куртка из мембранной ткани весит не более 300 г.

Набор по уходу за собой в походах минималистичный: обычно это мыло, шампунь, зубная паста и щетка, солнцезащитный крем и туалетная бумага. Специально для путешественников выпускают не только наборы косметики в мини-упаковках, но и специальные небьющиеся зеркальца из акрила, весящие около 30 г. Кроме того, есть полотенца для походов, они изготовлены из полиэстера и нейлона, поэтому лёгкие, весят до 60 г, хорошо впитывают влагу и быстро сохнут. Такие полотенца можно носить как бандану на голове или повесить на шею для защиты от солнца.

Статьи расхода

Экипировка: рюкзак и аптечка

Стоимость: до 8 тыс. грн за рюкзак

Вес: более 1 кг на всё

В походе есть вещи, на весе которых сэкономить не удастся, — к примеру, здоровье человека. Хороший туристический рюкзак для похода весит как минимум 1 кг: это модели с каркасной спинкой и поясным ремнем, позволяющие удобно закрепить и нести рюкзак без вреда для позвоночника. Вместимость таких туристических рюкзаков большая, до 60 л, вес они выдерживают благодаря особой ткани под названием дейнема. Это композитное волокно из заламинированных волокон высокомолекулярного полиэтилена и полиэстера, что придает ткани легкость, водонепроницаемость и делает ее в 15 раз прочнее стали. Из дейнемы изготавливают самые высококлассные туристические рюкзаки, которые обычно вдвое дороже моделей из других тканей.

В зависимости от вашего здоровья много места в туристическом рюкзаке во время похода может занять и аптечка. В наиболее минималистичный набор входят средства от возможных мозолей и травм: хирургический пластырь, бактерицидные салфетки, антисептик, эластичные бинты. Не лишними будут болеутоляющие средства. Поскольку нынешнее лето богато на комаров, то в рюкзаке необходим и спрей, отпугивающий насекомых. Среди западных путешественников популярны спреи, которые распыляют не на кожу, а на одежду и все снаряжение перед поездкой. Напыление, убивающее насекомых, держится в течение 42 дней и переживает шесть стирок. Такие спреи изготавливают с веществом перметрином, у нас его используют в средствах для уничтожения вшей, а вот на Западе приспособили для нужд туристов.