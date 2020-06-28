Отдых в Украине. На что будет похож внутренний туризм в 2020-м

Как в украинской туристической отрасли оценивают перспективы летнего сезона и активизации внутреннего туризма, как изменятся цены на отдых и на что надеются предприниматели, занятые в этой сфере, рассказывает Фокус

В первые выходные июня в Германии ослабили карантин и изголодавшиеся по отдыху немцы поспешили на курорты. Поскольку границы между европейскими государствами еще закрыты, они направились на родное Балтийское побережье на севере страны. Там незамедлительно возник коллапс: приморские города не смогли вместить всех желающих позагорать и искупаться. На въезде на курорты Шарбойтц и Хаффкруг поставили блокпосты и пропускали только автомобили с местными номерами. "Пожалуйста, оставайтесь дома, мы достигли пределов вместимости", — написала в Facebook Беттина Шэфер, мэр Шарбойтца.

Подобная картина — с поправкой на украинскую безалаберность и недисциплинированность — уже наблюдается в переполненной отдыхающими Одессе. Что же касается дальнейшего развития ситуации, мнения экспертов рынка разделились. Фазиль Аскеров, глава правления Туристической ассоциации Одесской области, уверен, что украинцы будут отдыхать на отечественных курортах. Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины, осторожен в прогнозах. По его мнению, бума не будет. Скорее всего, из-за пандемии коронавируса сезон-2020 окажется короче, чем в предыдущие годы, а цены на туристические услуги вырастут.

Внутренний туризм в 2020: чуда не будет

В этом году большой туристический наплыв невозможен хотя бы потому, что у курортов нет для этого ни инфраструктуры, ни времени. По данным Ассоциации гостеприимства Украины, в 2019-м по стране было 20 млн поездок: 8 млн в первом полугодии, 12 млн — во втором. В 2020 году активным оказался только первый месяц — украинцы совершили миллион поездок, чтобы покататься на лыжах. В последующие месяцы туристические предприятия простаивали из-за карантина. Соответственно, чтобы догнать цифры прошлого года, им нужно принять 19 млн туристов, что невозможно сделать, не нарушая санитарные правила.

Тех, кто захочет отдохнуть на украинских курортах, неминуемо ждет повышение цен

— В прежние годы наши объекты были загружены в июле — августе на 100%. Это значит, что больше принять мы не сможем, загрузить в Одессу 200% туристов невозможно. Можно было бы надеяться, что больше туристов будет осенью, но, думаю, этого не случится, поскольку отдых украинцев привязан к детским каникулам, — говорит Александр Лиев, глава Ассоциации гостеприимства Украины.

По мнению эксперта, если в нынешнем сезоне турпоток возобновится на 65–70% от показателей прошлого года, это уже будет хорошим результатом. Ведь длительность сезона сократилась. Обычно он начинался в мае, а в этом году в июне даже транспортное сообщение еще не восстановилось полностью. Предприниматели, занятые в сфере туризма, ожидают поток посетителей не ранее июля.

Туризм в условиях карантина

Тех, кто захочет отдохнуть на украинских курортах, неминуемо ждет повышение цен. Санатории, отели и другие места отдыха должны работать по новым санитарным нормам, в частности обеспечивать персонал средствами защиты, дезинфицировать помещения и селить меньше постояльцев, чтобы сохранять дистанцию. Расходы на все это, по мнению Александра Лиева, включат в стоимость услуг. Кроме того, цена отдыха может повыситься за счет билетов на транспорт, если сохранится санитарная норма на то, что салон нужно заполнять на 50%.

Есть нюансы и с налогами. В начале карантина правительство анонсировало налоговую амнистию для туристической отрасли на время простоя. Законопроект №3377, в котором предусматривается отмена налогов и туристического сбора до конца года, в Верховную Раду подали в апреле. Но он принят лишь в первом чтении. По факту же предприятия освободили от налогов только на один месяц, и теперь им нужно платить задолженность за апрель — июнь. По словам Александра Лиева, у среднестатистического санатория эта сумма составляет 3,5–5 млн грн. У большинства туристических предприятий нет необходимого "жирового запаса", чтобы оплатить налоги, поэтому их также переложат на плечи клиентов. В итоге эксперт прогнозирует повышение стоимости турпоездки на 20–30%.

Спасение утопающих

В целом действия чиновников выглядят как издевательство над отраслью. В бюджете на 2020 год заложены две программы развития туризма, на которые планировали потратить 740 млн грн. Но в связи с пандемией эти деньги перенесли в фонд борьбы с коронавирусом. Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства по развитию туризма, заявила, что можно работать и в таких условиях — над проектами, которые не требуют финансирования.

Если в нынешнем сезоне турпоток возобновится на 65–70% от показателей прошлого года, это будет хорошим результатом

В июне снова заговорили о внутреннем туризме. Президент Владимир Зеленский съездил в Каменец-Подольский, где встретился с туроператорами, а Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, провел совещание с главами обладминистраций, где обсудили перспективы развития отрасли. "Мы хотим, чтобы украинцы начали путешествовать по нашей живописной стране", — сказал Ермак, открывая совещание. При этом глава ОП обязал обладминистрации подготовить концепции развития отрасли в их регионах, на основе которых собираются запустить всеукраинскую кампанию по продвижению внутреннего туризма. Вся работа снова ляжет на плечи местных департаментов туризма — без государственного видения и понимания того, какой может быть туристическая Украина.

Фокус решил пойти другим путем и поговорил не с туроператорами и чиновниками, а с теми, кто непосредственно оказывает туристические услуги на местах: владельцами и руководителями отелей и мест отдыха.

После простоя

Остап Лунь, владелец ранчо "Скарбова гора", с. Лопушна, Львовская область

Мы являемся центром конного туризма, и к нам едут в основном за походами и прогулками на лошадях. Этот вид отдыха только для тех, кто умеет ездить верхом. Такие туристы приезжали к нам преимущественно из Польши, Германии; если говорить об Украине, то из Киева. Центров конного туризма у нас в стране не так много, и люди были готовы ехать к нам издалека, а сейчас у них такой возможности нет из-за закрытых границ и отсутствия транспортного сообщения.

У нас не было туристов на карантине, но в выходные 6–7 июня уже был аншлаг. Это львовяне, которые живут близко, соскучились по природе и начинают выезжать в леса и поля. Мы открыли кафе на вынос, люди к нам приезжают, берут еду, отдыхают на территории. Наше ноу-хау — выносные столики, за ними можно сидеть, соблюдая дистанцию.

До карантина у нас часто заказывали мероприятия. Мы организовывали на нашей территории корпоративы, семинары, празднования дней рождения, свадеб. С началом карантина эта активность остановилась в один момент. На протяжении трех месяцев мы были закрыты. У нас были заказы на период карантина, и с ними получилось 50 на 50 — часть отменила и попросила вернуть задаток, часть согласилась праздновать позже. А одним клиентам мы переносили мероприятие четыре раза. Сейчас уже есть заказы на август.

У моей жены есть кейтеринговая компания, и у нее катастрофа до сих пор. Мы на "Скарбовій горі" открыли кафе и хоть каким-то образом можем работать, но кейтеринг — это специфическая отрасль, организовывать мероприятия все еще нельзя, и такие услуги неактуальны. У меня было небольшое швейное предприятие, пару недель назад я его закрыл. Мы шили форменную одежду для ресторанов, кафе, отелей, а им однозначно сейчас не до того.

Думаю, что этим летом будет бум внутреннего туризма. С возобновлением транспортного сообщения Львов и Львовщина должны возродиться в туристическом плане во второй половине лета. Есть большой спрос на походы, пребывание на природе. Сами львовяне уже давно не интересуются кафешками и хотят новых впечатлений.

Ни отели, ни заведения зеленого туризма долго не смогут придерживаться новых санитарных норм. Если говорить о размещении людей, то у нас есть гостевой дом на 24 койко-места, а нам надо селить 12 человек. При этом расходы на поддержание номеров остаются неизменными. Думаю, на карантинные нормы со временем будут обращать все меньше внимания и владельцы заведений, и сами туристы.

Спрос на природу

Ростислав Полушвайко, менеджер по региональному развитию парка природы "Беремицьке", с. Беремицьке, Черниговская область

В карантин мы практически не закрывались. Принимали посетителей, придерживаясь санитарных норм: у нас есть санитайзеры, в парк мы пускали по два человека с ребенком. У нас все-таки лес, и люди гуляли и наблюдали за животными на свежем воздухе.

Поток туристов у нас во время карантина значительно изменился. В прежние два года групповые туры занимали долю 60–70% от всего потока. Это были группы от туроператоров, школьники, в мае приезжали по 200–300 детей. Парк находится в часе езды и от Киева, и от Чернигова, поэтому к нам удобно ехать из обоих городов. Сейчас групп у нас нет, однако образовался большой поток людей, приезжающих индивидуально. В выходные 6-7 июня у нас было 700 посетителей.

В любом случае мы улучшаем наши услуги. Разрабатываем новые пешеходные тропы, открыли кемпинг для туристов, которые приезжают к нам с палатками. В Украине почти нет кемпингов, устроенных по международным стандартам: с охраняемой парковкой, душем, туалетом, электроэнергией. А у нас люди могут отдыхать безопасно и с необходимыми удобствами.

В целом мы популяризируем те виды туризма, которые только начали развиваться в Украине. В мае на сессии Черниговского облсовета получили разрешение на организацию орнитологического заказника "Кулик на Десне". Планировали провести орнитологический фестиваль, но не смогли из-за ограничений. Все же хотим развивать это направление туризма, ведь здесь гнездятся 78 видов птиц.

У нас показатели количества посетителей такие же, как в прошлом году, за счет индивидуальных визитов. "Беремицьке" — очень молодой парк, мы открылись осенью 2017 года, развивали его и планировали ежегодный прирост посещений, которого в этом году не будет. Не все пошло по плану, но катастрофы у нас нет.

Туризм не существует обособленно от местной громады. Когда парк начинал свою деятельность, местное население было настроено скептически. Жители привыкли использовать лес в своих бытовых нуждах — рубили деревья, выбрасывали мусор и не вполне понимали, зачем им охрана природы. Но с тех пор, как их дети стали у нас заниматься, слушать лекции и ходить на прогулки, уровень экосознательности значительно вырос.

У Черного моря

Алина Зарецкая, управляющая коттеджами для отдыха, Одесса

Минздрав утверждает, что соленая морская вода и высокая температура воздуха способствуют борьбе с коронавирусом. Одесситы шутят на эту тему так: по возвращении из-за границы людей нужно помещать на резервацию на две недели на пляж.

Разумеется, в связи с карантином ситуация кардинально поменялась. Такой наполняемости, как в прошлом году, быть не может. Обычно туристы едут в Одессу с мая по сентябрь. В этом году в лучшем случае сезон будет в июле — августе. С другой стороны, выезд за границу сейчас проблематичен и многие предпочтут отдыхать в пределах страны. Отели и частники делают на это ставку, повышая тарифы в два-три раза. Но у нас расценки остались на прошлогоднем уровне, что должно привлечь отдыхающих. Сейчас мне могут позвонить пять-шесть человек в день, но места не бронируют — ждут, пока восстановят транспортное сообщение.

Думаю, как только появится транспорт, все резко поедут отдыхать, и это как хорошо, так и плохо. Хорошо, что туристический поток возобновится, а плохо тем, что может ухудшиться эпидемическая ситуация. Боюсь, из Киева и Западной Украины к нам могут привезти вирус.

У нас два дома для отдыха, мы сдаем их под ключ. Там нет посторонних и хозяев, и если семья туристов хочет друг с другом ходить в масках — пожалуйста. Если нет — там свежий морской воздух и никаких лишних контактов.