Экс-участники Beatles сделали новую запись песни "Beautiful Night"

78-летний сэр Пол Маккартни и его партнер по группе The Beatles 80-летний сэр Ринго Старр записали обновленную версию композиции "Beautiful Night" с альбома "Flaming Pie" (1997).

Выход полного ремастера (обновленной версии) альбома ожидается 31 июля 2020 года. А трек "Beautiful Night" стал своего рода его промо.

В альбом также вошли новые версии "Run Through" и "Oobu Joobu Part 5", альтернативные миксы, а также интервью авторов, сообщил NME.

В интернете с 17 июля также доступен для просмотра перевыпуск клипа "Beautiful Night", который был снят 23 года назад.

По словам Маккартни, идея перезаписи принадлежит соучредителю Electric Light Orchestra Джеффу Линну. Он же предложил позвать в проект Старра.

Напомним, 14 июля шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify стал доступен и в Украине.