Споры в сфере авторских прав на музыку – программисты решили помирить всех

Юристы говорят, что пока неизвестно, сработает ли этот ход на практике

Юрист, программист и музыкант Дамьен Риль в партнерстве с музыкантом и программистом Ноа Рубиным решили остановить судебные тяжбы музыкантов из-за авторских прав, которые "душат творчество".

Обычно для доказательства авторского права на мелодию нужно доказать, что семь последовательных нот абсолютно идентичны. Риль и Рубин разработали алгоритм, который записывал каждую возможную комбинацию из 8-нотных 12-битных мелодий. Всего получилось 68 млрд комбинаций в формате MIDI.

После этого они опубликовали все эти мелодии с лицензией Creative Commons Zero, предусматривающей отказ от авторских прав.

Риль и Рубин говорят, что даже если среди их сгенерированных мелодий есть уже написанные ранее (а они там наверняка есть), их можно исключить из библиотеки, а судиться с ними бесполезно, так как они могут легко доказать факт отсутствия воровства мелодии, ведь алгоритм никогда не слышал никаких мелодий.

Но все мелодии, написанные после дня их публикации, уже не будут уникальными и автоматически станут общественным достоянием.

Все сгенерированные мелодии, а также код генерирующего алгоритма доступны в виде материалов с открытым исходным кодом на Github, а наборы данных – в интернет-архиве (его объем 600 Гбайт).

Часто судебные споры в сфере "музыкальных" авторских прав обходятся их участникам в миллионы долларов в качестве судебных издержек, но результат никогда не будет гарантирован. Риль и Рубин надеются, если мелодии стали публичными, то не будет смысла обращаться в суды.

Юристы говорят, что пока неизвестно, сработает ли этот ход на практике. Законы об авторском праве сложны, а решения, принимаемые в этой сфере судами, часто трудно поддаются логическому объяснению.

Как ранее сообщал Фокус: