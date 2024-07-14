Инновация звука: изобретение Эдисона помогло в создании Spotify и Apple Music

Музыкальное творение превратило прослушивание музыки в публичное представление. С помощью одной монеты слушатели могли поделиться своим музыкальным вкусом со всеми вокруг.

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Сегодня музыкальные автоматы воспринимаются как ностальгический пережиток. Большинство людей носят в кармане огромную библиотеку музыки благодаря таким сервисам, как Spotify и Apple Music. Хотя в некоторых барах и закусочных до сих пор стоят музыкальные автоматы, в них часто можно найти записи, которые не обновлялись уже много лет. Однако во времена своего расцвета они были широко распространены и превращали прослушивание музыки в совместное времяпрепровождение, пишет JSTOR Daily.

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Фонограф Эдисона Фото: Wikipedia

Путешествие к музыкальному автомату начинается с фонографа Томаса Эдисона. Однако автоматы с неоновой подсветкой появились благодаря различным инновациям. В начале XX века популярность фонографа привела к идее создания музыкальных аппаратов, работающих на монетах. К 1914 году было произведено более 500 000 фонографов, и предприниматели начали изучать возможность добавления слотов для монет.

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Историк Уильям Б. Пикетт выделяет Гомера Э. Кейпхарта как ключевую фигуру в популяризации музыкальных боксов. Кейпхарт, первоначально торговавший автоматами для попкорна, увидел потенциал музыкальных автоматов во время деловой поездки. Он познакомился с электрической машиной Томаса Смолла, которая могла непрерывно проигрывать 28 пластинок. Кейпхарт основал компанию по производству музыкальных автоматов, что привело к созданию Orchestrope и Capehart 400, домашней модели фонографа.

Обзор на Orchestrope

Несмотря на то, что крах на Уолл-стрит в 1929 году положил конец его бизнесу, Кейпхарт продолжал внедрять инновации. Он приобрел мультиселектор, позволяющий пользователям выбирать конкретные записи. Затем он присоединился к компании Рудольфа Вурлитцера в качестве менеджера по продажам, где он изменил дизайн музыкальных автоматов, сделав их более декоративными и ярко освещенными. Благодаря усилиям Кейпхарта компания Wurlitzer стала продавать 150 000 музыкальных автоматов в год, став лидером в своей отрасли.

А ныне мы совсем не используем проигрыватели, а слушаем музыку благодаря стриминговым сервисам на своих ПК, ноутбуках и телефонах, не представляя, как можно извлекать музыку из большого музыкального автомата.

Ранее Фокус писал о том, что наше тело меняется под действием музыки. Исследователи подтвердили, что люди буквально физически ощущают прослушиваемые аккорды.

Напомним, музыкальные психологи открыли формулу самых счастливых песен в мире. Исследователи обнаружили, что эти треки имеют обычную структуру, но приправлены непредсказуемыми элементами.