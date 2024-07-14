Інновація звуку: винахід Едісона допоміг у створенні Spotify та Apple Music

Музичне творіння перетворило прослуховування музики на публічну виставу. За допомогою однієї монети слухачі могли поділитися своїм музичним смаком з усіма навколо.

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Сьогодні музичні автомати сприймаються як ностальгічний пережиток. Більшість людей носять у кишені величезну бібліотеку музики завдяки таким сервісам, як Spotify та Apple Music. Хоча в деяких барах і закусочних досі стоять музичні автомати, у них часто можна знайти записи, які не оновлювалися вже багато років. Однак за часів свого розквіту вони були широко поширені і перетворювали прослуховування музики на спільне проведення часу, пише JSTOR Daily.

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Фонограф Едісона Фото: Wikipedia

Подорож до музичного автомата починається з фонографа Томаса Едісона. Однак автомати з неоновим підсвічуванням з'явилися завдяки різним інноваціям. На початку XX століття популярність фонографа призвела до ідеї створення музичних апаратів, що працюють на монетах. До 1914 року було вироблено понад 500 000 фонографів, і підприємці почали вивчати можливість додавання слотів для монет.

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Історик Вільям Б. Пікетт виділяє Гомера Е. Кейпхарта як ключову фігуру в популяризації музичних боксів. Кейпхарт, який спочатку торгував автоматами для попкорну, побачив потенціал музичних автоматів під час ділової поїздки. Він познайомився з електричною машиною Томаса Смолла, яка могла безперервно програвати 28 платівок. Кейпхарт заснував компанію з виробництва музичних автоматів, що призвело до створення Orchestrope і Capehart 400, домашньої моделі фонографа.

Огляд на Orchestrope

Незважаючи на те, що крах на Волл-стріт у 1929 році поклав кінець його бізнесу, Кейпхарт продовжував впроваджувати інновації. Він придбав мультиселектор, що давав змогу користувачам вибирати конкретні записи. Потім він приєднався до компанії Рудольфа Вурлітцера як менеджер з продажу, де він змінив дизайн музичних автоматів, зробивши їх більш декоративними і яскраво освітленими. Завдяки зусиллям Кейпхарта компанія Wurlitzer стала продавати 150 000 музичних автоматів на рік, ставши лідером у своїй галузі.

А нині ми зовсім не використовуємо програвачі, а слухаємо музику завдяки стрімінговим сервісам на своїх ПК, ноутбуках і телефонах, не уявляючи, як можна витягувати музику з великого музичного автомата.

Раніше Фокус писав про те, що наше тіло змінюється під дією музики. Дослідники підтвердили, що люди буквально фізично відчувають прослуховувані акорди.

Нагадаємо, музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі. Дослідники виявили, що ці треки мають звичайну структуру, але приправлені непередбачуваними елементами.