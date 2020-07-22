Норвежка и швед поженились на границе

Влюбленные из Норвегии и Швеции сыграли свадьбу на границе между странами. Устроить обычную церемонию им помешал коронавирус.

Невеста из Норвегии вышла замуж за жениха из Швеции на свадебной церемонии, которую провели на границе между странами. Гости стояли по разным сторонам белой ленты в соответствии с ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщает VG.

Влюбленные Александр Клерн и Камилла Ойорд рассказали, что больше не могли ждать снятия ограничений из-за COVID-19: "Мы не хотели менять дату. Все, чего мы хотели, — это пожениться!". Из-за того, что Швеция приняла более мягкий подход к карантинным ограничениям, соседние страны, в том числе и Норвегия, не включили ее в список стран, куда можно путешествовать.

В итоге супруги обменялись клятвами просто посреди леса на юге-востоке Норвегии, расположенном у шведской границы. Они стояли по одну сторону границы, а белая лента отделяла их от членов семьи и друзей, прибывших из Швеции.

Невеста рассказала, что предложила эту идею в шутку, но все родственники и друзья к ее удивлению согласились. Жених признался, что думал – свадьба пройдет без гостей, потому как им пришлось бы очень долго пробираться к месту церемонии через густой лес. Однако пришли все приглашенные.

Все фото: Mattis Sandblad

Венчал пару мэр города Орийе, Теодор Бай, который ради такого события нарядился в национальный костюм.

Кроме гостей, на свадьбе были также двое полицейских – они следили, чтобы никто не пересекал границу, отмеченную лентой.