Канал HBO начал активную работу над приквелом "Игры престолов"

Телеканал HBO официально подтвердил достоверность слухов о том, что началась активная работа над приквелом одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов". Об этом пишет NYpost.

Еще до официального заявления несколько фан-блогов сериала распространили новость о старте кастинга на роли короля Семи королевств Визериса I Таргариена, его дочери – Рейниры Таргариен (ищут девушку чуть за 20 лет) и его второй жены – Алисенты Хайтауэр (ищут девушку старше 25 лет).

Предполагается, что события в фильме будут развиваться за 300 лет до описанных в серии романов "Песнь Льда и Пламени", которые легли в основу телесаги "Игра престолов". Так что это может быть роман "Пламя и кровь", которые описывает события того времени, а может быть – "Танец драконов", еще один роман Джорджа Мартина.

Производство картины может сильно затянуться из-за пандемии коронавируса, которая мешает полноценному съемочному процессу. Пока достоверно известно лишь, что шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс не будут принимать участие в производстве приквела.

Ранее HBO уже делал попытку создания спин-оффа "Игры престолов" под названием "Долгая ночь". Прошлым летом канал даже снял пилотную серию с Наоми Уоттс в главной роли, однако позже проект было решено закрыть.

Съемки начнутся уже в 2021 году в Великобритании и Испании. А на экраны приквел выйдет не раньше 2022 года.