Бывшая жена Элтона Джона требует от него 3 миллиона фунтов стерлингов

Певец нарушил правила соглашеия и упомянул о их свадьбе в своей автобиографии

Рената Блауэль была замужем за сэром Элтоном Джоном четыре года. Об этом пишет Mirror.

73-летняя Рената Блауэль, бывшая супруга сэра Элтона Джона, требует от него выплатить три миллиона фунтов стерлингов за нарушение условий соглашения, заключенного ими в 1988 году.

Элтон Джон выпустил свою автобиографию и некоторые упомянутые там факты, а именно упоминание их свадьбы, вызвали у Ренаты давние проблемы с психикой. А соглашение предполагало, что данных фактов в книге не будет.

Сам сэр Элтон Джон, который в данный момент женат на своем партнере Дэвиде Фернише, заявил, что расстроен заявлением бывшей жены. По его утверждению, он согласился удалить некоторые отрывки перед публикацией автобиографии, а те, что остались, выставляют Ренату в хорошем свете.

Элтон называет ее своим другом и хвалил за терпение.

Элтон и Рената поженились в 1984 году, развелись в 1988 году. В 1976 году певец заявлял о своей бисексуальности, но после развода сообщил, что он все-таки гомосексуален.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш/Фото: Instagram davidfurnish

Дэвида Ферниша он встретил в 1993 году. Тот помог певцу избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Больше они не расставались, и в 2005 заключили брачный договор. Свадебная церемония была скромной и без прессы. В 2014 пара повторила брачные клятвы. Они воспитывают двух сыновей, рожденных от суррогатных матерей.