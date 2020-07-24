"Позови кого-нибудь другого". Райан Рейнольдс отреагировал на комментарий жены о четвертом ребенке

Днем ранее известный канадский актер опубликовал в Instagram эпизод фильма 2010 года "Погребенный заживо", в котором Райан Рейнольдс сыграл главную роль.

В комментарии к своему посту он отметил, что это один из его любимых фильмов. Пост супруга прокомментировала актриса Блейк Лайвли, которая написала, что готова забеременеть лишь от одного его вида.

Фото: Filmmagic

В ответ Рейнольдс написал колкий комментарий, в котором предложил супруге обратиться с вопросом беременности к «кому-нибудь другому», явно продемонстрировав свое нежелание становиться папой в четвертый раз:

«Меня не будет на службе с 22 июля включительно и до конца века. Если тебе нужна немедленная помощь в решении этого вопроса во время моего отсутствия, пожалуйста, позови кого-нибудь другого. Кого угодно. В противном случае я отвечу на твое сообщение как можно скорее после моего маловероятного возвращения. Спасибо», — отреагировал Рейнольдс.