"Позови кого-нибудь другого". Райан Рейнольдс отреагировал на комментарий жены о четвертом ребенке

"Позови кого-нибудь другого". Райан Рейнольдс отреагировал на комментари...

Фото: Filmmagic

Актер язвительно пообщался со своей супругой Блейк Лайвли в комментариях собственной публикации

Днем ранее известный канадский актер опубликовал в Instagram эпизод фильма 2010 года "Погребенный заживо", в котором Райан Рейнольдс сыграл главную роль.

В комментарии к своему посту он отметил, что это один из его любимых фильмов. Пост супруга прокомментировала актриса Блейк Лайвли, которая написала, что готова забеременеть лишь от одного его вида.

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс с детьми фотоФото: Filmmagic 

В ответ Рейнольдс написал колкий комментарий, в котором предложил супруге обратиться с вопросом беременности к «кому-нибудь другому», явно продемонстрировав свое нежелание становиться папой в четвертый раз:

«Меня не будет на службе с 22 июля включительно и до конца века. Если тебе нужна немедленная помощь в решении этого вопроса во время моего отсутствия, пожалуйста, позови кого-нибудь другого. Кого угодно. В противном случае я отвечу на твое сообщение как можно скорее после моего маловероятного возвращения. Спасибо», — отреагировал Рейнольдс.