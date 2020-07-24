Бороться с лишним весом певица решила после 29-го дня рождения, поставив себе цель сбросить за год 29 кг.

Известная рэперша Alyona Alyona (настоящее имя певицы – Алена Савраненко) экстремально похудела: за полтора месяца она сбросила 10 кг. Об этом певица написала в своем Instagram.

Бороться с лишним весом Alyona Alyona решила после 29-го дня рождения (она родилась 14 июня 1991 года), поставив себе цель сбросить за год 29 килограммов.

Еще в средине июня певица весила больше 127 кг, а всего за полтора месяца она сбросила 10 кг, хотя планировала достичь такого результата только через четыре месяца.

Перемены во внешнем виде певицы видны на фото.

Фото "до" сделано в феврале, фото "после" – в июле

Своей программой похудения певица поделилась с фанами.

"Мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще – никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови", – рассказала певица.

Всем, кто хочет похудеть, Alyona советует начать с консультации врача.

"Я еще с Бали пыталась питаться лучше, чем в прошлом году – ела много свежих фруктов, каши – такая углеводная атака. Но оказалось, что так было неправильно. Поэтому следует начинать менять себя с консультации врача.! Делать срез по состоянию здоровья – обязанность каждого перед самим собой!" – сказала певица.

Она призналась, что совсем стройной становиться не хочет, но после отмены концертов из-за карантина хочется приключений и авантюры.

Именно таким приключением стала программа по похудению: сейчас рэперша просыпается в 6 утра, ест трижды в день по таймингу (14/10) и ложится спать не позже 23 часов.

Напомним, в прошлом году рэп-певица Alyona Alyona была номинирована на немецкую международную премию Anchor за популяризацию в своем творчестве украинского языка.