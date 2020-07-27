В Японии умер дизайнер Ямамото, создававший сценические костюмы для Дэвида Боуи
Дизайнер скончался от острого миелоидного лейкоза, с которым боролся последние месяцы.
В Японии в возрасте 76 лет скончался лугендарный дизайнер Кансай Ямамото. Об этом в Instagram написала его дочь, актриса Мираи Ямамото.
Дизайнер умер 21 июля от острого миелоидного лейкоза, с которым боролся последние месяцы.
"21 июля мой отец Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", – говорится в сообщении.
Фото: twitter.com/BeingKansai
Мирай пообещала продолжить дело своего известного отца и будет работать в Kansai Super Studio. Девушка планирует совмещать эту работу с актерской карьерой.
Кансай Ямамото родился в феврале 1944 года. Он начал карьеру в конце 1960-х годов. В 1971 году Ямамото стал первым японским дизайнером, показавшим коллекцию в Лондоне, позже его показы проходили в Париже, Нью-Йорке. Ямамото сотрудничал с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, создавал авангардные футуристические костюмы для музыканта Дэвида Боуи.
Фото: twitter.com/BeingKansai
В начале 90-х Ямамото переключился на организацию развлекательных шоу. Его супершоу, как он их называл, сочетали элементы музыки, танца, акробатики, традиционных японских фестивалей и проходили по всему миру.
Фото: twitter.com/BeingKansai
В 2010 году он проявил себя в промышленном дизайне, разработав внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.
В последние годы он сотрудничал с французским домом моды Louis Vuitton.
В апреле в Италии скончался от коронавируса дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси. Ему было 84 года.
Ранее британский дизайнер Уильям Уоррен придумал книжный шкаф-трансформер, из полок которого собирается гроб. Такой конструктор он назвал "Полки для жизни".